Das ist die erste von elf Fragen, die wir zwei Tierärzten, einer Fiakerfahrerin und einer Tierschützerin gestellt haben. Ihre Antworten könnten teils nicht unterschiedlicher ausfallen.

Frage eins: Warum gehören Fiaker (nicht) zu Wien?

Folge "HeuteTierisch" auf

Facebook

Instagram



Vorstellung: Experten im Interview





Vier Experten, vier Meinungen – das ist das Motto dieser Videoreihe. Sie ist der Versuch zu zeigen, wie groß das Spektrum an Meinungen zum Thema Fiaker ist. Auch unter Experten gehen die Meinungen darüber auseinander, ob Fiaker leiden oder nicht.Je nachdem wen man fragt, erhält man eine andere Antwort. Für Tierfreunde gar nicht so einfach, sich ein Bild zu machen."HeuteTierisch" hat einer Fiaker-Fahrerin, einer Tierschützerin und zwei Veterinärmedizinern dieselben elf Fragen zum Thema Fiaker gestellt. Die Antworten könnten teilweise nicht unterschiedlicher ausfallen.Geschäftsführerin Fiaker-Betrieb in Wien (Firma C.U. Fiakerbetriebs GmbH)Sprecherin der Fiaker in der Wirtschaftskammer WienTierärztinBetreut Fiaker-BetriebeKampagnenleiterin bei Vier Pfoten(Amts-)Tierarzt im Ruhestand, Autor, Tierschützer