Kröte überlebt Flug, Waschmaschine und Katze

Kröte Simba reiste als blinder Passagier von Südafrika nach Deutschland. Was er auf seiner Reise erlebt hat, könnte man nicht besser erfinden. Unglaublich!

Blinder Passagier, Waschmaschine, Hauskatze

Kröte in Quarantäne

Simba ist wahrlich eine Glückskröte. Der etwa zehn Zentimeter große Froschlurch lebt eigentlich in Südafrika. Eine Verkettung ebenso ungünstiger wie unbeabsichtigter Ereignisse brachte das Tier nach Düsseldorf – über 10.000 Kilometer weit weg von zu Hause.Die Rote Kröte (Schismaderma carens) ist als blinder Passagier im Gepäck einer Urlauberin von Südafrika nach Düsseldorf geflogen. Das Tier soll es sich in Südafrika im Wanderschuhe einer deutschen Touristin bequem gemacht haben.So landet das Tier unbemerkt im Gepäck der Touristin und fliegt mit nach Düsseldorf. In Deutschland angekommen geht die Odyssee weiter. Mitsamt Schmutzwäsche wird Simba ordentlich in der Waschmaschine durchgewaschen. Kaum zu glauben, aber die Kröte überlebt den Waschgang!Doch der Horrortrip ist noch nicht zu Ende. Die Hauskatze der deutschen Frau schnappt sich die Kröte, lässt aber schnell von ihr ab. Nun bemerkt auch die Besitzerin den blinden Passagier und bringt ihn in den Aquazoo.Das Simba noch lebt grenzt an ein Wunder. „Wir können es selbst kaum glauben, dass das Tier das alles unversehrt überstanden hat", sagte Aquazoo-Sprecher Philipp Schroeder im Interview mit dem WDR, der zuerst über die irre Odyssee berichtete.Die Glückskröte wurde tierärtzlich versorgt. Mittlerweile hat sich Simba "prächtig erholt", lässt der Aquazoo wissen. Die Untersuchungen auf verschiedene Erkrankungen fielen allesamt negativ aus. Die junge Kröte befindet sich zwar noch in Quarantäne. Bald darf Simba jedoch zu seinen Artgenossen. "Simba avancierte bereits zum Liebling der Terrarien-Abteilung", heißt es aus dem Aquazoo.(mp)