Frau trainiert mit Hund "Kung Fu" auf Balkon

Dieses Video begeistert Millionen! Eine Frau in China beschäftigt sich während der Ausgangssperre kreativ mit ihrem Vierbeiner.

"Dog in lockdown still needs exercise"

Folge "HeuteTierisch" auf

Facebook

Instagram



Corona-Fake?

Seit ein paar Tagen kursiert auf Reddit, Imgur und anderen Plattformen im Netz ein Video, das eine Frau beim Training mit ihrem Hund auf dem Balkon zeigt. Das passende Gif gibt es auch schon. (heißt: "Too bored when quarantine at home" - sinngemäß:"Ein Hund braucht auch während einer Ausgangssperre Training" – heißt das erste Video, das auf Reddit veröffentlicht wurde.Zu sehen sind die Frau und ihr Hund, die miteinander spielen. Wie man auf dem Video sieht sind sowohl Frauchen als auch der Golden Retriever voll in ihrer Rolle. Dem Vierbeiner (mit Reflexen wie ein Ninja) steht der Spaß förmlich ins Gesicht geschrieben. Sieh selbst.Wo genau in China die Frau leben soll, wird nicht spezifiziert. Nur, das aufgrund des Coronavirus eine Ausgangssperre verhängt worden sein soll. Um ihren Hund trotzdem auszupowern und zu beschäftigen, soll sich die Frau ein kreatives Training mit ihrem Vierbeiner ausgedacht haben. Was auch immer der Hintergrund sein mag – die beiden haben sichtlich Spaß miteinander.Achtung vor Fake-News: In der Zwischenzeit taucht das Video auch schon mit anderen Titeln auf. Einer davon suggeriert, dass die Frau auf dem Video verzweifelt gegen ihren Corona-infizierten-Hund kämpft.Das könnte dich auch interessieren: