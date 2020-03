Tierquäler erschießt Katze – wer hat etwas gesehen?

Für die neun Jahre alte Katze Schoko aus der Steiermark kam leider jede Hilfe zu spät. Die Polizei ermittelt wegen Tierquälerei.





Montagnachmittag schoss ein Unbekannter in Greinbach (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark) zwischen 16:30 Uhr und 17:30 Uhr auf die neun Jahre alte Katze Schoko. Laut Polizei muss es sich bei der Waffe entweder um ein Luftdruckgewehr oder eine Luftdruckpistole gehandelt haben.Der unbekannte Täter traf Schoko an der Wirbelsäule. "Die Katze wurde von der 50-jährigen Besitzerin etwa 50 Meter vom Wohnhaus entfernt, im Garten eines Nachbarn, aufgefunden", heißt es von der Landespolizeidirektion (LPD) Steiermark.Schoko war so schwer verletzt, dass Frauchen ihren Kater einschläfern ließ. Sollte der Unbekannte Täter erwischt werden drohen ihm laut "§ 222 StGB" bis zu zwei Jahre Haft.Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Tierquälerei. Sachdienliche Hinweise bitte an die LPD Steiermark zu richten.