Cheesecake badet endlich im Glück

Wasserschwein Cheesecake hatte einen harten Start ins Leben. Heute lebt sie zusammen mit anderen geretteten Tieren und ist eine Vorzeige-Hunde-Mama.

Größtes Nagetier, verwandt mit Meerschweinchen

Folgen Sie "HeuteTierisch" auf

Facebook

Instagram



„Wasserschweine brauchen Wasser aber nicht nur zum Trinken, sondern zum Schwimmen",

Tierschützerin nimmt Cheesecake Halter ab

Cheesecake badet im Glück, ist Pflegemutter für Welpen

Wasserschwein Cheesecake hatte einen harten, trockenen Start ins Leben. Ohne Zugang zu Wasser fand sie Tierschützerin Janice in einem Stall, mit etwas Stroh auf dem Boden. Cheesecake hatte bereits Ekzemen am ganzen Körper. Heute lebt das verkuschelte Nagetier-Weibchen auf einem Gnadenhof, dem "Rocky Ridge Refuge" (Arkansas, USA). Zusammen mit anderen geretteten tierischen Findelkindern.Wasserschweine, auch Capybara, sind mit Meerschweinchen verwandt und kommen auf ein Gewicht von bis zu 70 Kilogramm. Damit sind sie die größten Nagetiere. Ihr Name sagt es schon - Wasser ist ihr eigentliches Element., weiß die gelernte Tierarzthelferin Janice.„Wegen der falschen Haltung hatte das Tier Ekzeme am ganzen Körper." Eine Behandlung war unter diesen Lebensumständen sinnlos. So konnte Janice den Halter überzeugen, das unglückliche Tier abzugeben.Mit einer kleinen Erbschaft hat die Tierfreundin vor 21 Jahren ein privates Tierasyl aufgebaut – das "Rocky Ridge Refuge". Viele ihrer Schützlinge vermittelt Janice von hier in gute Hände, Findeltiere aus der Wildnis werden nach einer vorübergehenden Betreuung in die Freiheit entlassen. Doch manche Pfleglinge bleiben für immer.Janice: "Als Cheesecake zu uns kam, habe ich ihr erst mal einen Pool für Kinder hingestellt. Sie ist mit Begeisterung hinein gesprungen. Ich glaube, es war für sie das erste Mal, dass sie nach Herzenslust schwimmen und tauchen konnte."Bei täglich in paar Stunden im Pool verschwanden die Ekzeme rasch, Cheesecake wurde immer unternehmungslustiger, freundete sich mit den anderen Tieren an, döst mit den Hunden und futtert zusammen mit Lama Zorro und den Zicklein. Da sie mit einem Wurf Welpen aufwuchs, ist sie besonders gerne mit Hunden zusammen.Janice freut sich sehr darüber, dass Cheesecake ihre Tierliebe teilt., so die Tierfreundin. (mp)