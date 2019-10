Massen-Fischsterben nach Unwetter in Spanien

Baden bis auf Weiteres verboten! Nach sintflutartigem Regen werden tausende tote und halbtote Fische in die Lagune "Mar Menor" gespült.

Meeresbewohner ersticken qualvoll

Am Strand von Villananitos im Südostern Spaniens weht die rote Flagge – Baden ist bis auf Weiteres verboten. Grund: Das schwerste Unwetter seit 30 Jahren, wie "euronews" berichtet, löste eine fatale Katastrophe für die Meeresbewohner aus.Tausende tote bzw. halbtote Fische und andere Wasserbewohner wurden nach sintflutartigem Regen in die Lagune "Mar Menor" gespült und erstickten dort qualvoll.Wasseranalysen liefern nun den Grund für das Massensterben: Sauerstoffmangel, ausgelöst durch das heftige Unwetter. Der Mangel an Sauerstoff habe die noch klebednigen Fische und Meeresbweohner an die Wasseroberfcäöhe getrieben. So wurden die Tiere in die Lagune gespült und erstickten.Die betroffene Region Murcia liegt an Europas größtem salzhaltigem Binnengewässer - dem Mar Menor - einer 170 Quadratkilometer großen Lagune. Ob die Fische/Tierwelt sich von der Katastrophe wieder erholt ist laut "euronews" noch nicht abzusehen.