Fun Facts über das "Sackerl fürs Gackerl"

Was du schon immer (oder noch nie) übers "GackerlSackerl" wissen wolltest. Hier ein paar amüsante Fakten aus Wien.

In Wien-Hietzing stehen mit 203 Stück ein paar weniger Hundekot-Sackerlspender als im 12.Bezirk. In Hietzing leben laut Stadt Wien mit 1996 Hunden auch weniger Vierbeiner als in Meidling.

In Wien-Leopoldstadt stehen mit 183 mehr als doppelt so viele Spender wie im 1.Bezirk. Damit ist der 2. Bezirk im Grätzel-Vergleich im guten Mittelfeld. Auch was die Hundepopulation betrifft (2490 Vierbeiner).

"Im Vergleich zu anderen Großstädten oder dem ländlichen Raum sind im Wiener Hundekot kaum Würmer zu finden. Denn in Wien entfernt ein Großteil der Hundehalterinnen und Hundehalter den Hundekot."

Die Stadt Wien erhebt jährlich allerhand Zahlen rund um Hunde. Zum Beispiel in welchen Bezirken die meisten bzw die wenigsten Vierbeiner leben . Oder welche Hunderassen in ganz Wien bzw den einzelnen Bezirken am beliebtesten sind. Und wo Hunde sind, gibt es naturgemäß auch Hundekot. Auch dazu hat die Stadt Zahlen erhoben, die wir euch nicht vorenthalten wollen.Laut Angaben der Stadt gab es 2019 insgesamt 3648 Hundekot-Sackerlspender in ganz Wien. Wir haben wir uns angesehen wo die meisten stehen und wo die wenigsten. Klick dich durch die Bildstrecke oben. Wie viele Spender es gibt, variiert teilweise stark von Grätzel zu Grätzel. Genau wie die Anzahl der dort lebenden Vierbeiner.Pro Tag sollen in Wien 100.000 "Sackerl fürs Gackerl" verwendet werden, das macht 36,5 Million Hundekot-Sackerl im Jahr, die "gefüllt" in einem von Wiens öffentlichen Mistkübeln (laut Stadt 29.000) oder in privaten Restmüllbehältern landen.Das ergibt laut Stadt Wienüber 2000 Tonnen Hundekot im Jahr. Wer ein Hundetrümmerl liegen lässt, muss mit einer Strafe von 50 Euro rechnen.Neben großteils Trümmerl-freien Straßen reduziert das GackerlSackerl übrigens die Gefahr der Übertragung von Parasiten., informiert die Stadt Wien.