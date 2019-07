Wunderhund überlebt 17 Kugeln und Folter

Das ist Maggie. Als sie im Libanon gefunden wurde, hatte ihr jemand die Augen weggeschossen, das Ohr abgeschnitten und den Kiefer gebrochen.

Maggie ist heute fünf Jahre alt. Als sie vor circa einem Jahr im Libanon gefunden wurde, hatte ihr jemand die Augen weggeschossen, ihr das Ohr abgeschnitten und den Kiefer gebrochen.Alles in allem hatte Maggie 17 Kugeln in ihrem Körper. Die Hündin war zudem schwanger. Irgendjemand hatte sie zum Sterben auf der Straße zurückgelassen.Tierschützer der "Wild at Heart Foundation" fanden Maggie, päppelten die Hundedame wieder auf und teilten ihre herzzerreißende Geschichte auf Social Media.Als Kasey, eine junge Frau aus England, Maggies Geschichte las und die Bilder sah, war ihr klar, dass sie ihr ein Zuhause schenken wollte. Gemeinsam mit der "Wild at Heart Foundation" setzte sie alle Hebel in Bewegung, um Maggie nach London zu fliegen.Es dauerte ganze sechs Monate, bis das klappte. Dann konnte Kasey Maggie endlich in die Arme schließen und mit nach Hause nehmen. In ihrem neuen Zuhause blüht die gezeichnete Hündin richtig auf und genießt das Leben in vollen Zügen.Sie hat mit Kaseys Husky einen besten Freund gefunden und mittlerweile auch die Ausbildung zum Therapiehund abgeschlossen. Nun erfreut sie unter anderem alte, einsame Menschen in Heimen mit ihrer Herzlichkeit.Frauchen Kasey teilt Maggies Abentuer auf Instagram. Über 100.000 Menschen folgen dem Account @maggiethewunderdog bereits. Kasey möchte mit ihrem Tun einen Teil dazu beitragen, dass die Welt ein bisschen freundlicher wird, wie sie sagt.(mp)