Riesige Gelsenschwärme in der Urlaubsregion Balatonsee. Regierung sprüht bereits Chemikalien, die Larven im Wasser abtöten sollen.

Folgen Sie "HeuteTierisch" auf

Facebook

Instagram



Derzeit schwärmen die Gelsen besonders agressiv rund um den Balatonsee (Ungarn). Gerade in den Abendstunden kommr man an den Stechmücken nicht vorbei.In den Urlaubsregionen wie Siofók sieht man riesige Mückenschwärme am Himmel. In einige Gebieten bekämpft man die Gelsenplage aus der Luft mit Chemikalien, die die Larven bereits im Wasser abtöten sollen.Genug Gelsenschutzmittel einpacken und früh genug auftragen. (mp)