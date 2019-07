Vorsicht beim Gassigehen! Die Sonne hitzt Asphalt oder Beton extrem auf. Mit dem "Sieben-Sekunden-Test" schützen Sie Ihren Hund vor Verbrennungen.

Sieben-Sekunden-Test





„Um das festzustellen, müssen Hundehalter sieben Sekunden lang ihren Handrücken auf die Oberfläche halten. Wenn sie es nicht durchhalten, ist die Hitze des Untergrundes für Hundepfoten zu hoch",

Zwischen Luft und Asphalt kann es beispielsweise zu folgenden Temperaturunterschieden kommen:





Symptome einer Verbrennung

„Bei Verbrennungen ersten Grades ist die betroffene Hautstelle gerötet und geschwollen. Wenn deutliche Brandblasen zu sehen sind, sind es schon Verbrennungen zweiten Grad. Vom dritten Grad sprechen wir, wenn die Haut bereits verkohlt ist."

Erste Hilfe bei verbrannten Pfoten

Tipp bei Sommerhitze: Frühmorgen- oder Abendspaziergänge

Hitze stellt Hundebesitzer vor besondere Herausforderungen. In der Stadt, wo es kaum Abkühlung und Schatten durch Bäume und Grünflächen gibt, dafür jede Menge Asphalt und Beton, ist es für Vierbeiner besonders mühsam bis gefährlich. Glühend heiße Böden können zu Verbrennungen an den Pfoten führen.Ist die Lufttemperatur angenehm, unterschätzen Menschen leicht die Asphalthitze, so Vier Pfoten. Mit dem „Sieben-Sekunden-Test" können Sie ganz einfach überprüfen, ob der Boden zu heiß für Ihren Vierbeiner ist.erklärt Vier Pfoten Kampagnenleiterin Martina Pluda das Prinzip, das von der US-amerikanischen Frostburg University im Rahmen einer Studie zu diesem Thema entworfen wurde.Die Symptome der Verbrennung fallen je nach Grad unterschiedlich aus, informiert Pluda.Bei Verbrennungen an den Pfoten muss auf jeden Fall der Tierarzt aufgesucht werden. Bis dahin müssen die betroffenen Pfoten gekühlt werden, so Vier Pfoten. Martina Pluda empfiehlt folgende Maßnahmen:• Die betroffene Pfote unter fließendem Wasser kühlen (das Wasser darf nicht eiskalt sein! Es kann zu Gewebeschäden in der Hundepfote führen.)• Die betroffene Pfote bandagieren oder zumindest durch eine saubere Socke schützen„Hundespaziergänge sollten jetzt unbedingt auf den Morgen und den späten Abend verschoben werden, wenn die Oberflächen der Wege noch kühler sind bzw. sich abgekühlt haben", rät Pluda. „Generell ist es natürlich besser, mit dem Hund nur auf Wiesen oder Rasenflächen zu gehen. In der Regel werden Hundehalter aber den Asphalt nicht immer vermeiden können.(mp)