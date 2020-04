Haus des Meeres startet Online-Ticket-Vorverkauf

Hilferuf aus dem Wiener Haus des Meeres! Tierfreunde können bis zur Öffnung mit dem Kauf von Online-Tickets helfen.

"Wenn Sie jetzt ein Online-Ticket kaufen, dann ist Ihr Geld sofort für uns als Hilfe verfügbar."

Online-Ticket-Vorverkauf gestartet

"Damit würden Sie, liebe zukünftige Besucherinnen und Besucher, uns am allermeisten helfen."

Seit der Schließung wegen Covid-19 haben sich im Haus des Meeres Kosten von über 600.000 Euro angehäuft, wie es aus dem Aqua Zoo heißt. Bis dato habe man allerdings "keinen Cent an Unterstützung seitens des Landes oder des Bundes erhalten - nicht einmal als Kredit!", so Geschöäftsführer Michal Milic in einer aktuellen Aussendung. Darum wendet sich das Haus des Meeres mit der Bitte um Unterstützung direkt an Tierfreunde und Besucher:, so Michael Mitic, Geschäftsführer vom Haus des Meeres."Aus heutiger Sicht ist ab 29.5.2020 der Haus des Meeres Aqua Terra Zoo wieder für unsere Besucher geöffnet - selbstverständlich unter Einhaltung von Sicherheitsmaßnahmen für Gäste, Mitarbeiter und Tiere", heißt es aus dem Haus des Meeres. Für Besucher gibt es aufgrund der aktuellen finanziellen Notsituation schon jetzt die Möglichkeit, ein Online-Ticket zu erwerben., so Milic.Auch über spenden freut sich das Haus des Meeres weiterhin und bedankt sich bei allen Menschen, die den Aqua Zoo in Wien-Mariahilf bisher finanziell unterstützt haben. "Bis jetzt sind ca. 70.000.- Euro damit zusammen gekommen, ein unglaublicher Betrag, den wir uns in unseren kühnsten Träumen nicht vorstellen konnten, vielen herzlichen Dank!!", bedankt sich Michael Milic.Mehr Infos zum Online-Ticket-Vorverkauf findest du auf der Website des Haus des Meeres.