Hündin Kira hat wichtige Hüft-OP gut überstanden

Dank Spenden konnte die knapp ein Jahr alte Kira operiert werden. Bald kann sich die Hündin hoffentlich schmerzfrei bewegen.

"Vielen Dank für die großartige Unterstützung der "HeuteTierisch"-Leser!"

Nächster Schritt Physio

Wir hoffen weiterhin auf Ihre Unterstützung, um die Nachbehandlung, Physiotherapie und intensive Betreuung finanzieren zu können."

Treue "Heute"-Leser kennen Kira bereits. Die Anteilnahme an ihrem Schicksal war auch unter den "Heute"-Lesern groß. Vor ein paar Wochen startete der Tierschutzverein Pfotenhilfe (Lochen, Grenzregion OÖ, Salzburg) einen Spendenaufruf für die nicht ganz ein Jahr alte Kira. Aufgrund einer angeborenen Hüft-Fehlstellung konnte sich die junge Hündin kaum schmerzfrei bewegen., bedankt sich Pfotenhilfe-Chef Jürgen Stadler. Innerhalb kürzester Zeit kam genug Geld für Kiras Operation zusammen. Am gestrigen Dienstag war es dann soweit. Die Hündin wurde an der Hüfte operiert."Alles ist gut verlaufen, aber sie bleibt noch bis morgen in der Klinik. Kira darf sich die ersten Tage nach der OP nicht viel bewegen", informiert Pfotenhilfe-Chef Jürgen Stadler. Stadler und seine Frau Johanna hoffen sehr, dass die jetzt bald beginnende Physiotherapie Erfolg zeigen wird und sich die Hündin zum ersten Mal in ihrem Leben schmerzfrei bewegen kann.Mit Kira leben au fdem Tierschutzhof der Pfotenhilfe rund 400 Tiere, darunter Hunde, Katzen, Nager oder Wildtiere. Der Tierschutzverein lebt ausschließlich von Spenden und bedankt sich herzlich bei der "Heute"-Community für die Unterstützung., heißt es aus der Pfotenhilfe.