Schiffbruch: Suche nach letzten lebenden Schafen

"Dieser traurige Vorfall zeigt, dass die europäischen Länder den Export lebender Tiere einstellen müssen."

Langstrecken-Transporte für Tiere "grausam"

Noch ist unklar, wieso der Frachter "Queen Hind" kurz nach der Abfahrt im Schwarzen Meer kenterte. "Heute" berichtete. Die 22 Besatzungsmitglieder des Transportschiffes konnten gerettet werden. Die rund 14.600 Schafe an Bord nicht. Nur sehr wenige Tiere überlebten den Unfall., so Martina Pluda, Kampagnenleiterin bei Vier Pfoten.Vier Pfoten veröffentlicht nun Videos aus dem gekentertem Schiff. Es zeigt die Suche nach den letzten überlebenden Schafen. Tierschützer der rumänischen Organisation ARCA versuchen vor Ort so viele Tiere wie möglich zu retten. Einige Schafe konnten sie tatsächlich noch retten. Die Suche ist mühsam und ein Wettrennen gegen die Zeit., so Martina Pluda, Kampagnenleiterin bei Vier Pfoten."Jedes Jahr werden mehr als drei Millionen lebende Tiere aus der EU in Drittländer transportiert.", informiert Vier Pfoten. Die Tierschutzorganisation fordert die EU-Kommission auf, den Fall genau zu untersuchen und sich für ein komplettes "Export-Verbot von lebenden Tieren einzusetzen". Langstreckentransporte seien "nicht nur grausam", sondern "bergen auch große Risiken für die Tiere."