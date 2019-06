Dieses Schweinchen hält sich für ein Schaf

(Bild: picturedesk.com)



(Bild: picturedesk.com)

Am Mittwoch ist es in einem fünfstöckigen Wohnhaus in Wien-Wieden zu einer schweren Gasexplosion gekommen. In der Nacht auf Donnerstag haben Einsatzkräfte in dem teilweise eingestürzten Gebäude eine Tote unter den Trümmern gefunden. Es werden nach wie vor Personen vermisst.