"Hänge Hund nirgends an, habe viel zu viel Angst"

, sagt Regina Pfote aus Wien (Name von der Redaktion geändert) vom Verein "Hundesuchhilfe Österreich". An sie wenden sich verzweifelte Hundebesitzer, wenn sie nach ihren vermissten Vierbeinern suchen. Sie rät dazu, Vierbeiner nicht vor Geschäften anzubinden.Auch die Tierschutzombudsstelle Wien appellierte vergangene Woche an Frauchen und Herrchen, ihre Vierbeiner nicht alleine vor Geschäften warten zu lassen. Wir wollten wissen, wie Hundebesitzer zu dem Thema stehen und haben in Wien in der Nähe eines Einkaufszentrums nachgefragt, was Herrchen und Frauchen mit ihrem Vierbeiner machen, wenn sie einkaufen gehen. Zu Hause lassen? Im Auto? Mitnehmen? Die Antworten hörst du im Video oben.