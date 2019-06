Grausames Hundefleisch-Festival in China gestartet

Geschlagen, lebendig gehäutet, verbrannt, gegessen: Neun Tage lang wird die chinesische Stadt Yulin zur Hölle auf Erden für rund 10.000 Hunde.

Das Hundefleischfestival in Yulin (China) ist bereits in vollem Gange. Von 21. Juni bis 30. Juni verwandelt sich die Stadt seit 2009 in einen Albtraum für rund 10.000 Hunde.

Wie ein Horrorfilm, nur in echt

Tierschützer kaufen Hunde frei und kurbeln damit Geschäft weiter an

Folgen Sie "HeuteTierisch" auf

Facebook

Instagram



Kühe und Schweine essen ok; Hunde schlachten Tierquälerei? (Karnismus)

"In jedem Supermarkt türmen sich die Fleischtassen, Videos aus Schlachthöfen zeigen die tierquälerischen Handlungen, die nur wenige Kilometer von uns entfernt stattfinden. Täglich verschließen wir die Augen vor so viel Tierleid. Aber es ist Wirklichkeit. Und wir können die Verantwortung nicht auf die ChinesInnen, AsiatInnen oder all jene abwälzen, die Tiere quälen, die wir lieben. Denn alle Tiere haben ein Recht auf Leben."

Video vom Hundefleischfestival, aufgenommen von deutschen Tierschützern (ProWal) im Jahr 2017. (Achtung, brutal)

Das Hundefleischfestival in Yulin eine Stadt im Südosten von Guangxi (China), ist bereits in vollem Gange. Von 21. Juni bis 30. Juni verwandelt sich die Stadt seit 2009 in einen Albtraum für rund 10.000 Hunde. Umso mehr sie die Hunde quälen, desto besser soll ihr Fleisch sein.Die Vierbeiner werden besonders brutal getötet und gequält. Letzteres soll das Fleisch besser machen, heißt es. Eingepfercht in Käfigen werden die Hunde nach Yulin transportiert. Sie wurden entweder speziell für diesen Anlass gezüchtet (eher selten, weil teuer), gestohlen oder von der Straße aufgesammelt, wie Tierschutzorganisationen berichten. Die letzten beiden Punkte sind in China illegal.Anschließend verarbeitet man sie zu Lebensmittel oder Leder. Das Hundefleisch wird auf Märkten verkauft und meist direkt gegessen.Nicht überall in China wird Hundefleisch gegessen. Nicht nur von außerhalb auch von Chinesen gibt es Proteste und Versuche die Hunde vor dem Schlachtfest zu retten. Durch die mediale Präsenz des Festivals tummelt sich immer mehr Tierschützer in Yulin um Hunde freizukaufen. Das ist jedoch ein Problem, wie die Tierschutzorganisation Peta berichtet."In einem offenen Brief warnen 35 Tierschutzgruppen davor, dass der Kauf von Hunden – häufig zu hohen Preisen – den Markt ankurbeln könne...Den Gruppen zufolge werden so lange weiter Hunde geschlachtet, wie wohlwollende Tierretter Schlange stehen, um die Geldbörsen der Hundeverkäufer zu füllen", informiert Peta.Haben Sie schon einmal das Wort Karnismus gehört? Die Tierschutzorganisationen Peta und der Verein gegen Tierfabriken verurteilen zwar das Hundefleischfestival in Yulin. Beide Organisationen weißen jedoch darauf hin, dass wir vor der eigenen Haustüre kehren sollten, bevor wir China für das Essen von Hundefleisch verurteilen.schlachtet und isstwie in unseren Kulkutkreisen völlig normal,, so Peta und der VGT. Denn alle Tiere haben ein Recht auf Leben, egal ob Hund oder Schwein. Hier einen Unterschied zu machen sei unlogisch, für diese Ideologie gibt es sogar ein Wort – Karnismus.so der Verein gegen Tierfabriken.(mp)