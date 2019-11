Diese Hündin erschnüffelt in Rekordzeit Bettwanzen

Ora ist die neueste Mitarbeiterin einer Wiener Schädlingsbekämpfungsfirma. Ihre Mission: In Rekordzeit Bettwanzen erschnüffeln.

Ora spürt Bettwanzen in Minuten auf, Menschen brauchen Stunden

Wo verstecken sich Bettwanzen gerne?

Ora auf Bettwanzen-Jagd im Hotel

"Wir sind österreichweit die erste Firma, die einen zertifizierten Bettwanzenspürhund hat", erzählt Oras Herrl und Chef Peter Thums stolz. Gemeinsam mit seinem Partner Christian Vlach gründete Thums vor über 12 Jahren die Schädlingsbekämpfungsfirma "KillTec" in Wien-Hernals.Seit zwei Monaten haben die beiden Herren eine neue, vierbeinige Mitarbeiterin – Ora. Sie ist eine absolute Spezialistin in Sachen Bettwanzen. Kein Mensch kann der Hündin auf dem Gebiet das Wasser reichen. Innerhalb von zwei Minuten checkt Ora ab, ob ein Raum von Bettwanzen befallen ist.Hündin Ora ist eine Belgische Schäferhündin und hat eine ganz spezielle Ausbildung in der Schweiz genossen. Seit zwei Monaten ist sie nun hoch offiziell als zertifizierter Bettwanzenspürhund im Dienst.Bettwanzen erschnüffeln. Vor allem Hotels engagieren Ora gerne.Wofür Menschen Stunden brauchen, braucht die energiegeladene Hundedame nur wenige Minuten. Das spare seinen Kunden nicht nur Zeit sondern auch Geld, so Peter Thums. Ora ist, im Gegensatz zu menschlichen Kollegen, in der Lage Duftstoffe zu erschnüffeln, die die blutsaugenden Tierchen abgeben.Wie Peter Thums erzählt, lieben die nachtaktiven Tierchen dunkle Orte und bleiben immer in der Nähe ihres Wirten. So findet man Bettwanzen nicht nur im Bett sondern auch in Bilderrahmen, Polstermöbel, Fußbodenleisten, Steckdosen, in Gewand oder Vorhängen."HeuteTierisch" hat das dynamische Duo, Ora und KillTec-Chef Peter Thums, mit der Kamera bei der Arbeit in einem Wiener Hotel begleitet. Wie es aussieht, wenn Ora mit ihrem Herrl auf Bettwanzen-Jagd geht, siehst du im Video oben.