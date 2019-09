Sieben Wildschweine auf A2 überfahren

Traurig! Eine Wildschwein-Herde (Rotte) verirrt sich am Dienstagmorgen auf die Autobahn. Sieben Tiere werden dabei getötet. Personen kamen keine zu Schaden.

Sieben Schweine von mehreren Autos überfahren

Folge "HeuteTierisch" auf

Facebook

Instagram



Vielleicht durch ungesicherte Baustelle auf A2 gelangt

Am Dienstagmorgen gegen 5.15 Uhr kam es zu einem tierischen Unglück auf der A2. (Hainersdorf, Steiermark) Eine Herde Wildscheine (Rotte genannt) schaffte es irgendwie, man weiß noch nicht wie, auf die Autobahn. Dabei wurden mehrere Schweine getötet.Als die Tiere auf der Fahrbahn Richtung Graz unterwegs sind, werden sie vom Frühverkehr überrascht. Mehrere Autos überfahren die Tiere. Sieben Wildschweine wurden dabei getötet. Personen kamen kein Schaden."Vier Pkw und ein LKW wurden beschädigt", informiert die Landespolizeidirektion Steiermark. Die A2 musste nach dem Unfall kurzfristig gesperrt werden. Der letzte Unfall mit Wildscheinen soll Jahre her sein, wie "Heute" auf Nachfrage erfährt.Wie die Wildscheine auf die Autobahn gelangten ist unklar und wird derzeit noch überprüft. Die A2 ist von Wald umgeben. Ein Wildzaun schützt die Tiere eigentlich davor auf die Autobahn zu gelangen. In besagtem Zaun ist bisher kein Loch gefunden worden.Einen Kilometer von der Unfallstelle entfernt befindet sich die Anschlussstelle S7. Derzeit ist dort eine Baustelle. Es könnte sein, dass die Tiere durch diese auf die Anschlussstelle und anschließend auf die A2 gelangten.