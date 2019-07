Riesige Schraube steckt in Tisch in Hundezone

"Heute"-Leser findet in der Hundezone Steinbauerpark eine gut 15 Zentimeter lange Schraube, die in einem Tisch steckt. Er will andere Hundebesitzer warnen!

(Bild: Kim M.)

Ein "Heute"-Leser will andere Hundebesitzer warnen!

In der Hundezone Steinbauerpark (Wien-Meidling) fand er eine gut 15 Zentimeter lange Schraube, die in einem Tisch steckt.

"Ich dachte jemand hätte die Schraube verloren. Ich wollte sie hinausziehen. Das ging aber nicht so einfach.", so der 59-jährige.

Ein Blick unter den Tisch verrät - die Schraube ist länger und gefährlicher als gedacht. Der Wiener tippt auf etwa 15 Zentimeter.





Von oben wirkt Schraube harmlos



Der 59-Jährige entdeckt auf einer Tischplatte in der Hundezone einen auf den ersten Blick unscheinbaren Schraubenkopf. Von oben scheint er harmlos zu sein und klein. "Ich dachte jemand hätte die Schraube verloren. Ich wollte sie hinausziehen. Das ging aber nicht so einfach.", erzählt der 59-Jährige im Gespräch mit "Heute".



Ein Blick unter den Tisch verrät – die Schraube ist länger und gefährlicher als gedacht. Der Wiener tippt auf etwa 15 Zentimeter. Er schraubt solange weiter, bis er die Schraube aus dem Tisch gezogen hat und schmeißt sie weg.



Warnung an andere Hundebesitzer



Kim F. hadert mit sich, ob er die Fotos veröffentlichen soll. "Ich hatte Angst, dass ich damit irgendjemanden auf blöde Gedanken bring und das jemand nachmacht.", so der 59-Jährige.



Doch um andere Hundebesitzer zu warnen, entscheidet er sich dafür. "Wenn meine Hunde größer gewesen wären, hätte die Schraube sie sicher erwischt. Auch ich hätte mir das Knie verletzen können", so Kim F.



++ Haben Sie Giftköder oder gefährliche Gegenstände in einer Hundezone bemerkt? Schicken Sie ein Mail an: tiere@heute.at.++



(mp)



