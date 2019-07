Was macht ein Reh mitten im Gemeindebau?

Dieses mutige Kerlchen hatte sich offenbar in die Marco Polo- Siedlung (21.Bezirk) verirrt. "Heute"-Leserin Eveline entdeckte das Reh vom Balkon aus.

Bisher noch nie ein Reh dort gesehen

Folgen Sie "HeuteTierisch" auf

Facebook

Instagram



Haben Sie den Rehbock auch gesehen?





Eine Begegnug mit Seltenheitswert hatte "Heute"-Leserin Eveline F. am heutigen Mittwochnachmittag. Die 63-Jährige lebt in der Marco Polo-Siedlung (Floridsdorf). Am Nachmittag entdeckte sie einen Rehbock auf der Wiese mitten im Gemeindebau. "Ich traute meinen Augen nicht", so die Wienerin."Ich bin auf meinen Balkon im 4. Stock gegangen. Plötzlich stand dort zu meinem Erstaunen ein Rehbock in der Wiese, mitten in der Siedlung", so Eveline im Gespräch mit "Heute". Zum ersten Mal, wie sie sagt. Bisher hat die 63-Jährige in dem Hof noch kein Reh gesehen.Das Kerlchen hat Gras gefressen und soll dann zu einem Hügel weiterspaziert sein, der ebenfalls in der Anlage ist. "Hier rodeln sonst Kinder im Winter", erzählt die Wienerin. Vom Hügel aus beobachtete das Wildtier dann die Straße.Warum das Bambi sich in den Gemeindebau verirrt hat, ist bislang nicht klar. So nahe an einer befahrenen Straße ist es jedoch sehr gefährlich für Wildtiere. Haben Sie es auch gesehen? Schicken Sie ein Mail an: tiere@heute.at und/oder wenden Sie sich an eine Wildtierstation. (mp)