Hier dürfen gerettete Tiere in aller Ruhe alt werden

(Bild: Animalpress)



Wildschweinfrischlinge können in den ersten Wochen ihres Lebens ihre Körpertemperatur nicht alleine konstant halten. Sie sind darauf angewiesen, sich an der Mutter und an den Wurfgeschwistern zu wärmen. Wie an einer Wärmflasche. Dafür sorgen jetzt ein Pullover und beim Schlafen eine Wärmelampe.