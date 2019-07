Sind Wölfe gefährlich? Der Fall "Kolmarden"

2012 tötete ein Wolf eine Betreuerin im Zoo. Weil der Vorfall immer wieder als Beweis für die Gefährlichkeit von Wölfen herangezogen wird, berichtet Kurt Kotrschal heute darüber.

Diese Hassattacke hatte eine lange Vorgeschichte, sie wäre mit ein wenig Feingefühl und Sachkenntnis vermeidbar gewesen.

Aber wie Menschen auch, wehren sich Wölfe, wenn man sie so lange in die Ecke treibt, bis sie eben explodieren.

Kolmarden ist der größte Zoo in Schweden. Man zog dort acht Wolfswelpen per Hand auf, damit sie das zahlende Publikum im Gehege besuchen kann. 2012 töteten diese Wölfe eine ihrer Betreuerinnen. Ein sehr seltener Fall. Weltweit werden mit Menschen sozialisierte Wölfe meist problemlos in Gehegen gehalten.Weil dieser Vorfall immer wieder als Argument für die Gefährlichkeit der Wölfe herhalten muss, möchte ich hier darüber berichten.Durch Handaufzucht verlieren die Wölfe Scheu vor den Menschen. Sie werden aber deswegen nicht automatisch gefährlich oder „unberechenbar".Solche Wölfe sehen in „ihren" Menschen Sozialpartner, mit denen man gerne zusammenarbeitet. Es liegt in ihrer Natur, dies freiwillig und freudig zu tun. Man sollte sie aber keinesfalls „dominieren", oder sie zu irgendetwas zwingen wollen.Auf Augenhöhe funktioniert die Arbeit mit Wölfen am Wolfsforschungszentrum Ernstbrunn seit über zehn Jahren, ohne kritische Zwischenfälle.Wir arbeiten täglich zusammen und unternehmen viel gemeinsam. Das ergibt eineauf Basis wechselseitigen Vertrauens – undGenau das tat man aber in Kolmarden. Die Aufzieherinnen wurden angewiesen, die Wölfe zu dominieren. Es war das alte Missverständnis, dass man nur sicher mit Wölfen umgehen kann, wenn man den Rudelchef gibt und mehr oder weniger gewalttätig verteidigt. Genau das Gegenteil ist der Fall.Täglich wurden die über einjährigen Wölfe von oft größeren Gruppen in Begleitung von zwei bis drei Aufzieherinnen besucht.dass die Wölfe sich den Besuchern gegenüber respektlos verhielten, sie an der Kleidung zogen oder auch zuschnappten, wofür sie von ihren Pflegerinnen körperlich gemaßregelt, sogar getreten wurden.man sah Wölfe die Besucher beschleichen und belauern und schließlich wurde ein Mädchen in den Arm gebissen.Es war ein schöner Junimorgen, als man sie fand. Ihr Kehlkopf war herausgerissen, die Eckzähne der Wölfe hatten hunderte Male ihren Brustkorb bis in die Lungen penetriert, Teile der Arme und Beine fehlten. Am Abend zuvor hatte sie beschlossen, „ihre" Wölfe zum Zwecke der „Beziehungspflege" zu besuchen.Alleine (zu besuchen!), was angesichts der Vorgeschichte der blanke Wahnsinn war. Nach Öffnen der Schleusentüre ins Gehege kam sie nicht mehr weit. Die Wölfe attackierten sofort, zerrissen sie buchstäblich in der Luft. Beeindruckend, was Wölfe „können", wenn man sie zum Äußersten treibt.Diese Hassattacke hatte eine lange Vorgeschichte, sie wäre mit ein wenig Feingefühl und Sachkenntnis vermeidbar gewesen. Das fand dann auch das Gericht in Norrköping, das im Herbst 2016 sowohl den Zoo als auch seinen damaligen Direktor wegen fahrlässiger Tötung voll schuldig sprach. Eine zentrale Rolle dabei spielten vier internationale Experten – einer davon ich selber; übereinstimmend sagten wir aus, dass der Vorfall klar auf den völlig falschen Umgang der Zooleute mit den Wölfen zurückzuführen war. Wölfe im Freiland sind nicht gefährlich, so man sie nicht anfüttert. Darüber habe ich letzte Woche berichtet.Auch menschensozialisierte Gehegewölfe sind ungefährlich, wenn man respektvoll und partnerschaftlich mit ihnen umgeht. Sonst hätten es Wolf und Mensch vor 35 000 Jahren ja auch nicht geschafft, jene Partnerschaft einzugehen, aus der schließlich die Hunde hervorgingen.(mp)