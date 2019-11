Kater überlebt Horrorfahrt unter Motorhaube

Von Graz nach Oberösterreich! Ein erst ein paar Wochen junger Kater überlebt eine mehrstündige Autofahrt als blinder Passagier im Motorraum.

Unbemerkt von Graz nach Oberösterreich mitgefahren, trotz Pausen

Folge "HeuteTierisch" auf

Facebook

Instagram



Babykater noch schwer traumatisiert

„Tramper hat derzeit noch von jeder Bewegung und jedem Geräusch Angst. Er reagiert aber keineswegs aggressiv sondern ängstlich. Tramper möchte sich am liebsten den ganzen Tag verstecken – es bricht uns das Herz, wenn wir so viel Angst in seinen Augen sehen müssen."

Katzenstation überfüllt, ÖTV bittet um Spenden

Dieser erst wenige Wochen alte Kater hatte Glück im Unglück. Wie durch ein Wunder überlebt der Knirps eine mehrstündige Autofahrt als blinder Passagier im Motorraum. Der ÖAMTC barg das verängstigte Fellknäuel. "Tramper", wie er nun heißt, wird jetzt auf dem Assisi-Hof des Österreichischen Tierschutzvereins (ÖTV) wieder aufgepäppelt.Wie der ÖTV informiert, fuhr ein junges Ehepaar mit dem Auto von Graz nach Oberösterreich. Am Ziel angekommen hörten die beiden ein klägliches Wimmern und Miauen. Wie sie mit Schrecken feststellen, kam es aus dem Motorraum ihres Autos.Das Paar rief den ÖAMTC in Vöcklabruck zu Hilfe. Der Pannendienst barg den jungen Kater rasch aus dem Motorraum und verständigte den Österreichischen Tierschutzverein.Der kleine Kartäuserkater soll bei seiner Rettung sichtlich verschreckt und stark traumatisiert gewesen sein. Wie er im Motorraum gelandet ist, kann nur spekuliert werden. Vermutlich hat sich der junge Kater verlaufen oder wurde ausgesetzt. Auf der Suche nach einem Schutz vor der Kälte, kletterte der Knirps vermutlich in den warmen Motorraum., Ulrike W. vom Ö Tierschutrzvreion.Die Tierpfleger sind dennoch zuversichtlich. Erfahrungsgemäß wird sich der Kater, er ist noch sehr jung, von seinem ersten großen Schock erholen. "Mit viel Geduld, Ruhe und Verständnis hilft das gesamte Team des Österreichischen Tierschutzvereines mit, damit Tramper sein Erlebnis verarbeiten und wieder zu einem neugierigen Katzenjungen werden kann...", heißt es vom Tierschutzverein.Der Österreichische Tierschutzverein kümmert sich derzeit um 48 Katzen, darunter 35 Jungtiere. Die Kosten für die Versorgung der Miezen belaufe sich auf durchschnittlich 2.400,- Euro im Monat, so der Österreichische Tierschutzverein."Um den zahlreichen Katzen einen bestmöglichen Start in ihr neues Leben ermöglichen zu können, bittet der Österreichische Tierschutzverein um Spenden...", so der Appell.