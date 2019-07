"Unfälle mit Tieren im Zirkus vorprogrammiert"

Von wegen dressierte Wildtiere sind nicht gefährlich, so Dr. Yvonne Würz von Peta. Im Zirkus kommt es immer wieder zu toten Tieren und Menschen.

„Der Tod von Ettore Weber ist sehr tragisch und hätte vermieden werden können. Besonders Unfälle mit gefährlichen Tieren wie Tigern sind im Zirkus vorprogrammiert. Immer wieder kommt es dort zu toten und verletzten Menschen und Tieren"

Zirkustiere den Großteil ihres Lebens eingesperrt und angekettet

"Tiere im Zirkus werden für den Großteil ihres Lebens eingesperrt, angekettet und unter Androhung empfindlicher Strafen zu Tricks gezwungen"

Wildtiere bleiben gefährlich, auch wenn sie dressiert sind

In Österreich sind Wildtiere in Zirkussen verboten, Haustiere nicht

Ein erfahrener italienischer Zirkusdompteur, Ettore Weber, ist von vier Tigern im Käfig angefallen worden. Der 61-Jährige erlag seinen schweren Verletzungen. Die Tiger wurden beschlagnahmt und laut Medienberichten in einen Tiergarten gebracht. "Heute" berichtete. , sagt Dr. Yvonne Würz, Biologin und Fachreferentin bei der Tierrechtsorganisation Peta.Peta fordert seit Jahren ein Verbot von Tieren in deutschen Zirkussen. Die Tierschutzorganisation weißt anlässlich des tragischen Zwischenfalls in Italien auf die Gefahr für Tier und Mensch, aber auch auf das Leid hin, das Zirkustiere ertragen müssen., so Dr. Yvonne Würz.Für Peta sind Tiere nicht dazu da, um an ihnen zu experimentieren, sie zu essen, anzuziehen, Menschen zu unterhalten oder auf irgendeine andere Art ausgebeutet zu werden."Entgegen der ständigen Beteuerungen von Dompteuren, in Gefangenschaft aufgewachsene und dressierte Großkatzen seien ‚keine Wildtiere mehr', beweist dieser Vorfall wieder einmal das Gegenteil", kritisiert Dr. Yvonne Würz.Dressierte Tiger und Löwen behalten ihre natürlichen Instinkte und büßen nichts an Gefährlichkeit ein, informiert Würz. Die Sicherheit von Mensch und Tier könne nur durch ein allgemeines Tierverbot in Zirkussen gewährleistet werden.In Österreich sind Wildtiere seit 2005 im Zirkus verboten. Heim- und Haustiere wie Ponys oder Esel treten jedoch immer noch auf. In anderen Ländern sieht die Sache wieder anders aus. Wildtiere sind beispielsweise auch in Kroatien, Bulgarien oder Indien verboten. Ein komplettes Tier-Verbot in Zirkussen gibt es nur in ein paar Ländern, z.B.: in Griechenland oder Malta.Bei unseren deutschen Nachbarn gibt es bisher kein Verbot für Wildtiere in Zirkussen. Die Tierschutzorganisation Peta fordert die deutsche Bundesagrarministerin Julia Klöckner auf, das "längst überfällige" Zirkus-Wildtierverbot zu beschließen.(mp)