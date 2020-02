Wie soll Eisbär-Mädchen aus Schönbrunn heißen?

Die Namenssuche für Schönbrunns Eisbär-Baby hat begonnen. Welcher Name passt zu dem Fellknäuel? Hast du einen Favoriten?

"Es soll ein kurzer hübscher Name sein, der zum Lebensraum der Eisbären passt und sich von den Namen der Eltern Nora und Ranzo unterscheidet, damit es beim Rufen durch die Pfleger zu keinen Verwechslungen kommt"

Knapp über drei Monate alt ist das neue Eisbär-Baby aus Schönbrunn mittlerweile. Den Großteil davon verbrachte es in trauter Zweisamkeit mit Eisbär-Mama Nora in einer Wurfhöhle Vergangene Woche tapste das kleine Fellknäuel dann medienträchtig zum ersten Mal in die Außenanlage des Eisbärenwelt. Unzählige Besucher bestaunen den kleinen Eisbären seither. Nach langem Warten wissen wir seit gestern nun auch, dass das Jungtier ein Mädchen ist.Damit hat die offizielle Suche nach einem Namen für das Eisbär-Mädchen nun begonnen. Uns interessiert welche Namen unseren Lesern so vorschweben. Hast du einen Favoriten für das Eisbär-Baby? Schreib den Namen unten in die Kommentare., so Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck in einer Aussendung.Diese Abstimmung hat keinen Einfluss auf die offizielle Namensvergabe vom Tiergarten Schönbrunn. Wir sind nur neugierig.In dem Video erklärt Tierpflegerin Alessa Esau wie die offizielle Namenssuche für das Eisbär-Mädchen abläuft und wohin Besucher ihre Vorschläge schicken können.