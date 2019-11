Koalabären verbrennen sitzend in den Bäumen

Alleine in einem Naturschutzgebiet soll die Hälfte aller Koalas gestorben sein. Ärzte und Tierfreunde helfen den wenigen Tieren, die die Buschfeuer überlebten.

Abertausende Koalas seit Oktober verbrannt

Verheerende Buschfeuer haben die australischen Bundesstaaten New South Wales und Queensland derzeit fest im Griff. Die Flammen sind für Mensch wie Tier fatal. Besonders für Koalabären. Die Fellknäuel sind den Flammen schutzlos ausgeliefert und verbrennen sitzend in den Bäumen. Tierfreunde und das Koala-Spital der Region retten so viele Koalas, wie sie retten können.Seit Ende Oktober sollen abertausende der Beutelsäuger bei Buschfeuern ums Leben gekommen sein. Alleine im Naturschutzgebiet Lake Innes (New South Wales) sollen nach Schätzungen der Koala Conservation Australia (Behörde zum Schutz der Koalas) 350 von insgesamt etwa 600 Tieren verbrannt sein. Das ist mehr als die Hälfte der gesamten Koala-Population des Naturschutzgebietes.Die von den Buschfeuern betroffene Region ist der natürliche Lebensraum von Koalas. Rund zwei Drittel der Region fielen den Flammen bisher zum Opfer. Vor allem in Anbetracht der ohnehin geringen Population wildlebender Koalabären ist dieser Umstand verheerend.Laut Schätzungen der Feuerwehr sollen rund 40 der 60 Brände derzeit außer Kontrolle sein. Dies könnte „die gefährlichste Buschfeuerwoche sein, die dieses Land je gesehen hat", so David Elliott, Minister für die Rettungsdienste in New South Wales. Dort wurde nun auch der Notstand ausgerufen.Während die Flammen wüten werden im Koala-Krankenhaus in Port Macquarie derweil die ersten Koala-Patienten versorgt, die das Feuer überlebten. Sie haben Verbrennungen, aber fressen wieder, heißt es es dem Tier-Krankenhaus.