Fiaker in Tirol haben 3. Tag hitzefrei, in Wien nicht

Der Juni ist jetzt schon der heißeste in Österreich seit Beginn der Aufzeichnungen. 15 Hitzetage waren es bisher mit über 30 Grad. Fiakerpferde in Wien haben ab 35 Grad (im Schatten) hitzefrei. Am gestrigen Mittwoch bekamen die Tiere das erste Mal im Jahr 2019 nach fünf Stunden Arbeit frei und durften zurück in die Ställe.Am heutigen Donnerstag stehen sie wieder in der Sonne und chauffieren Touristen durch die Wiener City. Es werden 31 bis 33 Grad erwartet. In Salzburg und Innsbruck bleiben die Pferde in den Ställen.Gemessen wird in Wien bei der Messstation Innere Stadt – wohlgemerkt im Schatten., kritisiert Georg Prinz vom Verein gegen Tierfabriken.Der Tierschutzverein fordert eine Hitzefrei-Obergrenze von 30 Grad, wie es in Berlin seit 2019 der Fall ist. "Heute" berichtete. Das nächste Mal hitzefrei könnten Wiener Fiakerpferde am kommenden Sonntag bekommen. Aktuelle Wetterprognosen kündigen rund 37 Grad an.Am gestrigen Mittwoch wurde die 35 Grad-Marke (auch im Schatten) geknackt. Die Fiakerpferde durften zurück in die Ställe. Jedoch erst spät, kritisiert Prinz im Gespräch mit. Die Tierschutzaktivisten stehen jeden Tag bei den Kutschern und kontrollieren, ob die Obergrenze eingehalten wird., so Georg Prinz vom Verein gegen Tierfabriken. Auch der Heimweg dauere nochmal eine Stunde durch die Sonne, so Prinz."Wien ist nicht nur das internationale Schlusslicht im Vergleich der Hauptstädte, sondern auch die österreichische Stadt mit der laschesten Hitzefrei-Regelung im ganzen Land!", kritisiert VGT-Fiaker-Kampaigner Georg Prinz.In Innsbruck liegt die Obergrenze bei 32 Grad. Die Pferde haben heute den dritten Tag in Folge frei. Auch in Salzburg "ist es flexibler als in Wien, obwohl es kein Gesetz gibt", informiert Prinz. Die Salzburger Kutscher fahren bei 35 Grad erst gar nicht aus. Die Pferde haben heute den zweiten Tag frei. "In Wien lassen die Kutscher es echt darauf ankommen, bis zur letzten Sekunde fahren sie", informiert der VGT-Fiaker-Kampaigner.Wie Zamg informiert, ist der Juni in Österreich der wärmste der Messgeschichte. "Das Monatsmittel - also der Mittelwert aller Tages- und Nachttemperaturen im gesamten Monat in Österreich - wird in diesem Juni um 4,5 Grad über einem durchschnittlichen Juni liegen", sagte Alexander Orlik von der Zamg. Zamg-Wetterstationen (Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik) verzeichneten bisher 12 Hitzetage in Langenlebarn in Niederösterreich, Wien Innere Stadt und St.Johann/Pongau. (mp)