Das sind die 40 lustigsten Wildtierfotos des Jahres

Sie raufen, surfen, winken, schauen ins Narrenkastl – die 40 Finalisten des "Comedy Wildlife Photography Awards". Welches Foto ist das beste? Kick dich durch.

(Bild: Harry Walker / Comedy Wildlife Photography Awards 2019) "Oh My!" "Oh mein..!"

(Bild: TILAKRAJ NAGARAJ / Comedy Wildlife Photography Awards 2019) "Warning! Territory Marking, follow at your own risk." "Achtung" Reviermarkierungszone. Weitergehen auf eigene Gefahr"

(Bild: James Vodicka / Comedy Wildlife Photography Awards 2019) "Excuse Me!" "Entschuldigen Sie"

(Bild: Martina Gebert / Comedy Wildlife Photography Awards 2019) "Dancing...yeah!" "Tanzen...yeah"

(Bild: Lloyd Durham / Comedy Wildlife Photography Awards 2019) "That's Hilarious Steve" "Das ist der lustige Steve"

(Bild: Sarah Skinner / Comedy Wildlife Photography Awards 2019) "Grab life by the ....." "Pack das Leben bei den...."

(Bild: Mike Rowe / The Comedy Wildlife Photography Awards 2019) "Deer - What Deer?" "Reh, welches Reh?"

(Bild: Donna Bourdon / Comedy Wildlife Photography Awards 2019) "HI"

(Bild: Alastair Marsh / Comedy Wildlife Photography Awards 2019) "Waltz Gone Wrong" 2Walzer schief gegangen"

(Bild: Pablo Daniel Fernández / Comedy Wildlife Photography Awards 2019) "What are you looking for" "Was suchst du?"

(Bild: Peter Haygarth / Comedy Wildlife Photography Awards 2019) "Laughing Zebra" "Lachende Zebras"

(Bild: Txema Garcia Laseca / Comedy Wildlife Photography Awards 2019) "To be or not to be" "Sein oder nicht sein"

(Bild: Elmar Weiss / Comedy Wildlife Photography Awards 2019) "South Atlantic Style"

(Bild: Anthony N Petrovich / Comedy Wildlife Photography Awards 2019) "He's right behind me, isn't he?" "Er ist direkt hinter mir, oder?"

(Bild: Eric Keller / Comedy Wildlife Photography Awards 2019) "Inconspicuous" "Unauffällig"

(Bild: Lisa Vanderhoop / Comedy Wildlife Photography Awards 2019) "Snarling Snappin' in the Slow Lane" "Schnappschildkröte auf der langsamen Spur"

(Bild: Vicki Jauron / Comedy Wildlife Photography Awards 2019) "Holly Jolly Snowy" "Schneeeeeeee"

(Bild: Philip Marazzi / Comedy Wildlife Photography Awards 2019) "Hip hop"

(Bild: Vlado Pirsa / Comedy Wildlife Photography Awards 2019) "Family disagreement" "Familiäre Unstimmigkeiten"

(Bild: Valtteri Mulkahainen / Comedy Wildlife Photography Awards 2019) "One, two, three, four, five ... I?m going to find you ..." "1,2,3,4,5,...ich finde dich.." Description: Photographed in the taiga in Finland in the village Martinselkonen Animal: Brown Bears Location of shot: In Finland, taiga center Martinselkonen

(Bild: Bob Carter / Comedy Wildlife Photography Awards 2019) "Is it a bird, is it a plane?" "Vogel odder Flugzeug?"

(Bild: Susan Knowler / Comedy Wildlife Photography Awards 2019) "Lost" "Verloren"

(Bild: Thomas Mangelsen / Comedy Wildlife Photography Awards 2019) "Chest Bump"

(Bild: Andy Harris / Comedy Wildlife Photography Awards 2019) "Sea Otter tickle fight" "Fischotter-Kitzelkampf"

(Bild: Corey Seeman / Comedy Wildlife Photography Awards 2019) "Who would like a peanut?" "Wer will eine Erdnuss?"

(Bild: Eric Fisher / Comedy Wildlife Photography Awards 2019) "Monday Morning Blues" "Montagmorgen Blues"

(Bild: Andre Erlich / Comedy Wildlife Photography Awards 2019) "Pair ice skating..."

(Bild: Peter Haygarth / The Comedy Wildlife Photography Awards 2019) "Caught in the act" "Auf frischer Tat ertappt"

(Bild: Ryan Jefferds / Comedy Wildlife Photography Awards 2019) "I'm Open!"

(Bild: Willem Kruger / Comedy Wildlife Photography Awards 2019) "Baboon fishing" "Pavian-Angeln"

(Bild: Roie Galitz / Comedy Wildlife Photography Awards 2019) "Space Man"

(Bild: Kevin Sawford / Comedy Wildlife Photography Awards 2019) "Hello"

(Bild: Marion Vollborn / Comedy Wildlife Photography Awards 2019) "Hide" "verstecken"

(Bild: Geert Weggen / Comedy Wildlife Photography Awards 2019) "squirrel wishes" "Eichhörnchen wünscht sich was"

(Bild: Toni Elliott / Comedy Wildlife Photography Awards 2019) "Grizzly babies"

(Bild: Eric keller / Comedy Wildlife Photography Awards 2019) "Bad hair day"

(Bild: Willem Kruger / Comedy Wildlife Photography Awards 2019) "Lion take away" "Löwe zum Mitnehmen"

(Bild: Co Grift / Comedy Wildlife Photography Awards 2019) "Indecent proposal?...." "Unmoralisches Angebot?"

(Bild: Adwait Aphale / Comedy Wildlife Photography Awards 2019) "Hang on ..!"