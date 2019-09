Nationalrat: "Nein" zu fast allen Tierschutz-Anträgen

Kükenschreddern, Tiertransporte, Betäubungslose Ferkelkastration: Welche Tierschutzanträge wurden abgelehnt – welche beschlossen? Ein Überblick.

"Nein" zum Verbot des Kükenschredderns."Nein" zum Verbot der betäubungslosen Ferkelkastration. "Ja" zur Kastration von Freigängerkatzen. Bei der Sondersitzung im Nationalrat am gestrigen Donnerstag standen einige Tierschutzanträge zur Abstimmung. "Heute" berichtete. Die meisten erhielten eine Abfuhr."Eine historische Chance" für den Tierschutz wurde verpasst, kritisiert Vier Pfoten. Die Mehrheit aller Anträge zur Verbesserung des Tierwohls wurden abgelehnt. ÖVP und FPÖ stimmte gegen alle drei Tierschutz-Anträge der Liste Jetzt.Mehr Erfolg hatte die SPÖ beim Thema Katzen und Tiertransporte. Ob die angenommenen Anträge von der derzeitigen Regierung umgesetzt werden, wird sich zeigen. Eine Zusammenfassung.Die Liste Jetzt forderte zum mittlerweile dritten Mal ein Verbot des Tötens männlicher Küken aus rein wirtschaftlichen Interessen, ein Verbot der betäubungslosen Ferkelkastration sowie eines von Vollspaltenböden und die Pflicht zur Einstreu. Ohne Erfolg.FPÖ und ÖVP stimmten erneut gegen alle drei Anträge. SPÖ und Neos waren dafür. Die ÖVP stellte keinen eigenen Tierschutzantrag. Die FPÖ brachte bereits im Sommer zwei Entschließungsanträge ein, über die bei der nächsten Nationalratssitzung am 24. September abgestimmt werden soll. "Heute" berichtete. , kritisiert Martina Pluda, Kampagnenleiterin von Vier Pfoten.Offener als die ÖVP zeigt sich die FPÖ beim Thema Kastrationspflicht für Freigängerkatzen. FPÖ, Liste Jetzt und Neos stimmten dafür, die ÖVP dagegen – man sah in dieser Angelegenheit keinen Handlungsbedarf, ließ Franz Leonhard Eßl (ÖVP) wissen.Eingebracht wurde der Entschließungsantrag von Maurice Androsch (SPÖ). Die SPÖ stellte neben der Kastrationspflicht drei weitere Entschließungsanträge zum Thema Lebendtiertransporte.Maurice Androsch (SPÖ) forderte eine Reduktion von Lebendtiertransporten, höhere Strafen bei Verstößen gegen Tiertransport-Auflagen und mehr Kontrollen. "Heute" berichtete. LINK Die Forderung nach einem Reduktionsplan für Tiertransporte und strenge Strafen für Tiertransporteure, wenn sie gegen Auflagen verstoßen, wurden (mit Abänderungen der ÖVP) angenommen.Gesetzlich beschlossen sind die Anträge damit noch nicht. Sie liegen jetzt sozusagen als Wunsch an die Regierung auf dem Tisch. Setzt die Übergangsregierung diese "Wünsche" nicht um, verfallen sie mit der neugewählten Regierung im Herbst.Pluda warnt jedoch:Martina Pluda bedauert, dass Langstreckentransporte in Drittstaaten am gestrigen Donnerstag kein Thema waren. „Das ist ein Riesenproblem und betrifft sehr viele Tiere", sagt Pluda. Ein besonderes Augenmerk sollte auch auf Kälbertransporte in Länder wie Spanien gelegt werden, so die Kampagnenleiterin von Vier Pfoten.