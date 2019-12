Zuhause verloren! Hunde-Opi sucht dringend Familie

Der Wiener Tierschutzverein hofft auf ein Weihnachtswunder für den 15 Jahre alten Malteser Puma. Der zutrauliche Vierbeiner soll seinen Lebensabend nicht in einem Tierheim verbringen müssen.

Der 15 Jahre alte Hundesenior Puma braucht dringend ein Weihnachtswunder. Denn er soll seinen Lebensabend, und vielleicht schon Weihnachten, nicht im Tierheim sondern in einem liebevollen Zuhaus verbringen. Anfragen zu Puma können gerne telefonisch zu den Vergabezeiten von Mittwoch bis Sonntag 13:30 bis 17:00 Uhr unter 01/699 24 50 oder zu den genannten Zeiten persönlich direkt im WTV in Vösendorf erfolgen.

"Er ist total menschenbezogen und braucht einfach ein Platzerl, wo er geliebt wird und Gesellschaft hat."

Folge "HeuteTierisch" auf

Facebook

Instagram



Zutraulicher Hundesenior, 15, sucht

"Trotz seiner kleinen Wehwechen und seines Alters ist er immer noch voll dabei"

Weihnachten in neuem Zuhause, statt im Tierheim feiern

Voller Lieber, blind, obdachlos: Der 15 Jahre alte Hundesenior Puma braucht dringend ein Weihnachtswunder. Der süße Malteser-Rüde verlor mitten in der Adventszeit sein bisheriges Zuhause. Seine bisherigen Besitzer wollten den Vierbeiner im hohen Alter nicht mehr und gaben ihn im Wiener Tierschutzverein ab. Der Knirps versteht die Welt nicht mehr., so Oliver Bayer aus dem WTV.Damit der Vierbeiner seinen Lebensabend, und vielleicht schon Weihnachten, nicht im Tierheim verbringen muss, sucht der WTV dringen nach einer geeigneten Familie für den den SeniorPuma soll sehr zutraulich sein. Er hat ein paar "altersbedingte Wehwechen", wie es aus dem WTV heißt. Der Vierbeiner ist aufgrund seines hohen Alters schon fast blind und orientiert sich stark an den Menschen in seiner Nähe. Seine Zähne werden noch saniert bevor der Hunde-Opi vergeben wird., so Bayer.Der extrem menschenbezogene Hundeopa soll unter dem Verlust seines Zuhauses sehr leiden, heißt es aus dem WTV. Der Wiener Tierschutzverein hofft darum einen liebevollen Platz für Puma zu finden, damit der Hundesenior seinen Lebensabend in Ruhe und umgeben von liebevollen Menschen verbringen kann.können sich persönlich oder telefonisch unter 01/699 24 50 zu den Vergabezeiten: Mittwoch bis Sonntag 13:30 bis 17:00 Uhr , beim WTV melden.