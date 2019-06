Gewinnt Tickets, Leckerli und Goodies von "Bailey"

Ab dem 13. Juni startet für Hund Bailey in den heimischen Kinos ein neues Abenteuer. Bei uns könnt ihr dazu was gewinnen.

Was für ein tierisch-gutes Leben! Nach seinen vielen Abenteuern hat es sich Bailey schwanzwedelnd auf der Farm von Ethan (Dennis Quaid) und Hannah (Marg Helgenberger) gemütlich gemacht, feiert mit seiner neuen besten Freundin CJ, Ethans Enkeltochter, Teeparties oder tollt im Garten herum. Alles scheint perfekt, bis CJ eines Tages gemeinsam mit ihrer Mutter (Betty Gilpin) wegzieht und spurlos aus Baileys Leben verschwindet.Während Baileys Seele sich darauf vorbereitet, erneut dieses Leben für ein neues zu verlassen, verspricht er Ethan, CJ zu finden und sie um jeden Preis zu schützen. Für die treue Fellnase beginnt nun wieder die abenteuerliche Reise durch diverse Hundeleben, voll von unzähligen aufregenden Begegnungen mit Zweibeinern und der Suche nach seiner geliebten Spielfreundin.Ab 13. Juni kann man bei den Abenteuern von Bailey in den heimischen Kinos mitfiebern. Zum Kinostart verlosen wirEinfach an nachstehendem Gewinnspiel teilnehmen und mit etwas Glück gewinnen.(baf)