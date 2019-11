Geretteter Straßenkater entpuppt sich als Puma

Frau päppelt vermeintliche Babykatze auf. Nach ein paar Monaten wird klar, Findelkind ist kein gewöhnliches Hauskätzchen...

Florencia Lobo aus der argentinischen Provinz Tucumán hatte, ohne es zu wissen, einen waschechten Puma zu Hause. Die Frau rettete zwei "Kätzchen" von der Straße. Nach gut zwei Monaten wird klar, dass Männchen Tito keine gewöhnliche Hauskatze ist.Laut Medienberichten dachte Florencia Lobo zunächst, es handelt sich bei den geretteten Miezekatzen um zwei Kitten, die ihre Mutter verloren hatten. Diese soll tot neben den beiden gelegen haben. Florencia nahm die Kätzchen mit nach Hause und kümmerte sich um sie. Das Weibchen verstarb. Männchen Tito überlebte. Nach rund zwei Monaten soll der Tierfreundin aufgefallen sein, dass Tito nicht wie eine normale Katze aussieht. Sie brachte den Kater zum Tierarzt., so Florencia Lobo im "people"-Interview.Auf seinen Rat hin kontaktiere Florencia den Tierschutzverein "FARA Argentine Animal Rescue Foundation". Nach einem erneuten Besuch beim Veterinär war klar: Es handelt sich bei der Mieze um eine sogenannte Jaguarundi (Puma yagouaroundi), auch Wieselkatze genannt. Ein katzenartiges Raubtier, das zur Gattung der Puma zählt und in Südamerika vorkommt. Tito wurde nun in das geschützte Naturreservat "Horco Molle Reservat" verlegt, wo er lernen soll mit Artgenossen zu leben und selbst zu jagen.