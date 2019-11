Letztes Sumatra-Nashorn Malaysias gestorben

Nashorn-Weibchen Iman ist tot. Damit sind Sumatra-Nashörner in Malaysia nun endgültig ausgestorben. "Uhr tickt" für die gesamt Art, warnt WWF.

"Wenn wir diese Tierart verlieren, verlieren wir eine ganze Säugetiergattung..."

Letzte Hoffnung Nashorn-Rettungsprogramm

"Die Uhr tickt für die kleinste Nashornart der Welt. Ohne menschliche Hilfe ist der Artentod in einigen Jahren vorprogrammiert"

Sumatra-Nashorn Iman war das letzte Nashorn ihrer Art in Malaysia (Asien). Mit dem Tod des Weibchens ist das Sumatra-Nashorn in Malaysia nun offiziell ausgestorben.Ohne menschliches Zutun wird das Sumatra-Nashorn "in einigen Jahren" komplett aussterben, warnt der WWF., warnt Dr. Arnulf Köhncke, Leiter Artenschutz beim WWF Deutschland.Laut der Umweltschutzorganisation WWF ist Iman am vergangenen Samstag auf der Insel Borneo eines natürlichen Todes gestorben. Das Sumatra-Nashorn ist das kleinste aller fünf heute lebenden Nashorn-Arten (Rhinocerotidae). Nach WWF-Schätzungen– verteilt auf neun isolierte Populationen., so Köhncke.Die letzte Chance sieht der WWF in einem Rettungsprogramm. Die indonesischen Regierung hat sich mit dem WWF, der Weltnaturschutzuntion IUCN, National Geographic, der International Rhino Foundation und Global Wildlife Conservation zusammengetan."Die letzten wild lebenden Tiere zu schützen und zugleich die Fortpflanzung in Gefangenschaft in mehreren Zuchtstationen zu intensivieren.", informiert der WWF.