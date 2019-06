Ein Kindergarten für Große Pandas

Große Pandas gelten als stark gefährdet. In den 80er Jahren gab es in China nur noch rund 1.200 Stück. In Sichuan wird sich eifrig um Nachwuchs gekümmert.

(Bild: Animalpress)

(Bild: Animalpress) Panda-Babys, die gerade ein Nickerchen machen, futtern oder auf Bäume klettern. (Bild: Animalpress)

(Bild: Animalpress) Diese Aufnahmen stammen aus einem Arterhaltungszentrum für Pandas in Sichuan (China). (Bild: Animalpress)

(Bild: Animalpress) Hier werden die Pandas rund um die Uhr medizinisch versorgt, gefüttert, gebadet, gepflegt... (Bild: Animalpress) (Bild: Animalpress) (Bild: Animalpress) (Bild: Animalpress) (Bild: Animalpress) (Bild: Animalpress) (Bild: Animalpress) (Bild: Animalpress)