Straßenhund bleibt mit Kopf in Autoreifen stecken

Oooooooooooooooooooops! Tierischer Rettungseinsatz auf einer Mülldeponie in Chile. Keine Sorge. Der gerade einmal acht Monate alten Hündin geht es gut.

Vaseline und Betäubung

"Der Hündin geht es gut"

Tierischer Rettungseinsatz auf einer Mülldeponie in der Stadt Antofagasta (Chile). Eine Straßenhündin steckte ihren Kopf durch einen Autoreifen und blieb stecken. Von selbst konnte sich die erst acht Monate alte Streunerin nicht mehr befreien. Tierschützer der ehrenamtlichen Organisation "PET - Municipalidad de Antofagasta" und die Feuerwehr eilten zu Hilfe.Die Feuerwehrmänner schafften es, die Hündin mit Vaseline aus dem Reifen zu befreien. Da sie sehr verängstigt war, betäubten sie die Hündin zuvor. Befreit aus ihrer misslichen Lage wurde die Straßenhündin sofort zum Tierarzt gebracht und durchgecheckt. Sie ist unverletzt., lässt die Tierschutzorganisation via Facebook wissen."PET" wird die junge Hündin nun sterilisieren, gegen Tollwut impfen und sie dann wieder in den Bereich zurückbringen, in dem sie gefunden wurde. Auf Chile leben viele streunende Hunde. Oft als Rudel. Vermittelt wird die Hündin nicht.