Unbekannte setzt Welpen in Box vor Tierheim aus

Unbekannte setzt drei Welpen vor Tierheim aus

Das Wienerwald-Tierheim (Pressbaum, Niederösterreich) meldet drei neue Findelkinder. Genauer gesagt drei Hundewelpen - allesamt Mädchen. Die Geschwister wurden von einer Unbekannten in einer Box vor dem Tierheim abgestellt.Wie Eva Drescher, eine Helferin des Wienerwald-Tierheims berichtet, rief kurz zuvor eine Dame bei dem Verein an. Es sei dringend, ob jemand bitte zur Tür kommen könne.Dann verschwindet die Unbekannte.Sie hinterlässt eine Box. Darin finden die Mitarbeiter drei sehr junge Welpen, die nun ein neues Zuhause brauchen. Inzwischen sind die 3 Mädels alt genug, um vermittelt zu werden.Die drei flauschigen Welpen hatten Glück und verbrachten die letzten Wochen zusammen mit anderen Hunden und Katzen. Sie sind neugierig, zutraulich, verspielt, verschmust. "So wie man sich ein Hundekind wünscht", so Drescher.Da die Welpen erst 8 Wochen alt sind, sind sie noch nicht komplett stubenrein. Auch an der Leine gehen sie noch nicht wie die Großen und das Alleinebleiben muss erst geübt werden.0676 7091969. "Falls Sie mich nicht erreichen, probieren Sie es bitte öfter oder schreiben Sie eine Mail inklusive Rückrufnummer an: info@wienerwaldtierheim.com", bittet Frau Drescher.(mp)