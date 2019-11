Albrecht Dürer und seine Tiere

Feldhase, Kampf-Rhino: Albertina Chef-Kurator Metzger plaudert ein wenig aus dem Kunst-Nähkästchen und gibt spannende Einblicke in Dürers Tierwelt.

"Jeder meint er kennt ihn. Gesehen hat ihn so gut wie keiner. Man sollte die seltene Gelegenheit wirklich nutzen. Wann er wieder gezeigt wird – ich kann es nicht sagen. In zehn Jahren frühestens."

Dürers Tierwelt: Feldhase, tote Blauracke, Kampf-Rhinocerus

Folge "HeuteTierisch" auf

Facebook

Instagram



(Bild: Albertina, Albrecht Dürer) Feldhase (Bild: Albertina, Albrecht Dürer) Rhinocerus (Bild: Albertina, Albrecht Dürer) Tote Blauracke (Bild: Albertina, Albrecht Dürer) Flügel einer Blauracke (Bild: Albertina, Albrecht Dürer) Maul eines Rindes

Ob 1500 oder 2019 - Albrecht Dürer ist ohne Zweifel ein Ausnahmekünstler. Er haucht seinen Zeichnungen Leben ein, als säßen seine Motive lebendig vor einem auf dem Papier. Man kann seine (Tier-)Werke förmlich riechen und hören; will sie angreifen.Der Feldhase ist Dürers berühmtestes Tierbild und wohl der bekannteste Hase auf der ganzen Welt., so Albertina Chef-Kurator Christof Metzger.Bis zum 6. Januar 2020 findet die große Dürer-Ausstellung in der Wiener Albertina statt. 200 Original-Exponate Dürers sind hier zu sehen - darunter auch seine berühmten Tierwerke. Mit nahezu 140 Arbeiten besitzt die Albertina übrigens den weltweit bedeutendsten Bestand an Zeichnungen Albrecht Dürers.Den Anfang macht kommenden Montag (welch Überraschung) seine berühmteste Naturstudie, der "Feldhase". Bleib dran!