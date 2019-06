Vier neue Erdmännchen-Babys im Zoo Schönbrunn

Vor knapp vier Wochen kamen im Tiergarten vier Erdmännchen zur Welt. Ab heute ist der herzige Nachwuchs auch für Zoobesucher zu sehen.

Fast vier Wochen alt sind die Erdmännchen-Jungtiere im Tiergarten Schönbrunn schon. Bisher haben sie die meiste Zeit mit Mama Zuzu in der Erdhöhle verbracht. Papa Chilili schob Wache.Ab heute sind die Erdmännchen-Babys offiziell auch für die Zoobesucher zu sehen. Welches Geschlecht der Nachwuchs hat, ist noch nicht bekannt., so Tiergartendirektorin Dagmar Schratter.Das Erdmännchen-Quartett erkunden nun neugierig die Anlage. Für Mama Zuzu ist es der erste Nachwuchs. Tierpflegerin Stephanie Panzenböck ist stolz, wie sie die Aufzucht meistert:„Zuzu ist eine tolle Mutter. Die ersten eineinhalb Wochen hat sie die Kleinen nur zum Fressen allein gelassen. Jetzt überlässt sie die Aufsicht auch den älteren Halbgeschwistern – so wie es bei Erdmännchen üblich ist."Noch werden die Erdmännchen-Minis von Mama Zuzu gesäugt. In ein paar Wochen stehen dann die ersten Insekten auf dem Speiseplan.Erdmännchen leben in Kolonien. Jedes Mitglied hat eine klar definierte Aufgabe.Die gute Zusammenarbeit ist der Schlüssel für das Überleben in den Savannen und Halbwüsten im Süden Afrikas, wo die quirligen Raubtiere heimisch sind., so Tierpflegerin Stephanie Panzenböck.(mp)