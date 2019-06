Schwalbennester zerstört; ÖBB stoppt Abriss

Mauern eingerissen, fast alle Schwalbennester zerstört

"Es ist wunderbar was hier passiert ist. Eine derartige Zivilcourage ist toll. Es ist eine gute Sache, wenn Menschen für Tiere so weit gehen"

Mehlschwalben-Bestand hat sich in den letzten 20 Jahren halbiert

"Ihre Nester werden heute oft von den Wänden geschlagen...

Brütende Mehlschwalben in Dürnkrut sorgen diese Woche für eine Menge Aufregung. Alles begann am Montag. Das ungenutzte ÖBB-Bahnhofsgebäude Dürnkrut (Niederösterreich) sollte Anfang der Woche abgerissen werden.In dem Gebäude brüten seit Jahren Mehlschwalben, berichtet Katharina Loupal von der Vogelschutzorganisation Birdlife. Als die ersten Mauern eingerissen wurden befanden sich rund 20-40 Schwalbennester im Gebäude. Sie wurden fast alle zerstört. Dies ist in Österreich verboten - die Vögel stehen unter Naturschutz.Am Montag wurden die ersten Mauern des Gebäudes eingerissen. Etliche Mehlschwalben flogen zwischen den Trümmern umher. Panisch, weil ihre Nester, Küken und Eier gerade dem Erdboden gleich gemacht wurden. Ein Facebook-Nutzer filmte die Szene und veröffentlichte das Video auf FB. Es wurde bisher über 2000 Mal geteilt.Etliche Tierfreunde schlugen Alarm, protestierten bei der ÖBB und kontaktierten die Vogelschutzorganisation Birdlife. Viele fuhren sogar zum Bahnhof um mitzuhelfen und Nester zu retten. Auch die "Hundesuchhilfe" machte Stimmung, hatte Leute vor Ort., so Katharina Loupal von Birdlife.Als der Druck zu groß wurde stoppte die ÖBB den Bau. Zumindest voerst. Im Oktober 2019 wird das Gebäude endgültig abgerissen, bestätigt Christopher Seif, Pressesprecher der ÖBB Niederösterreich auf Nachfrage von "Heute". Da ist dann keine Brutsaison mehr. Schwalben brüten von März bis Ende September."Da die Situation nach wie vor nicht geklärt ist und der Schutz der brütenden Vögel für uns oberste Priorität hat, wurden die Bauarbeiten am 04. Juni 2019 erneut unterbrochen...Wir bedanken uns nochmals bei den aufmerksamen Anrainerinnen und Anrainern", so Seif.Dass das Bahnhofsgebäude nun mitten in der Brutsaison abgerissen hätte werden sollen, lag an einem Kommunikationsfehler, so Seif.Der Baustopp kam fast zu spät. Es gibt nur noch ein Dutzend heile Nester, informiert BirdLife. Um den Verlust auszugleichen und den Schwalben etwas unter die Flügel zu greifen, brachten freiwillige Helfer gemeinsam mit BirdLife und der ÖBB nachgebaute Schwalbennester in dem halb abgerissenen Gebäude an.Wie sich nun herausstellt brüten die Schwalben nicht zum ersten Mal in dem ungenutzten Bahnhofsgebäude. Bereits letztes Jahr, als das Gebäude zum ersten Mal abgerissen hätte werden sollen, wurde der Abriss verschoben.Denn: Während der Brutsaison ist es österreichweit verboten Schwalbennester zu zerstören. Das gilt für Unternehmen wie für Privatpersonen. Darum verschob man bereits vergangenes Jahr den Abriss auf Oktober 2018. Aus welchen Gründen auch immer hielt das Datum nicht und man begann mitten in der heurigen Brutsaison mit dem Abriss."Mehlschwalben sind in Österreich stark gefährdet", informiert Katharina Loupal. Die Vögel sind gesetzlich geschützt – ihre Nester dürfen während der Brutsaison nicht zerstört werden.In den letzten 20 Jahren ist der Mehlschwalbenbestand um die Hälfte zurückgegangen, so Loupal. In ganz Österrech gibt es nur noch 25.000 Brutpaare.Ursache dafür ist zum einen der Insektenrückgang.so Katharina Lapoul. Mehlschwalben brüten bevorzugt an Hausfassaden und Dachvorsprüngen. Die Vögel leben seit Jahrhunderten mit Menschen zusammen und nutzen Häuser für die Aufzucht ihrer Jungen.Die Gesellschaft wird immer naturfremder und es braucht mehr Respekt und Verständnis für die Tierwelt", so Lapoul.(mp)