"Du musst beim nächsten Mal springen, Mädchen", ruft die tierliebe Chloe dem Bambi nach, das gleich zweimal in einem Zaun stecken bleibt.

Das Bambi ist tatsächlich ein zweites Mal in einem Zaun stecken geblieben.

Chloe läuft weiter und entdeckt dasselbe Reh an einer anderen Stelle wieder...

Chloe zieht solange an den Stäben, bis das Reh sich befreien kann...

Folge "HeuteTierisch" auf

Facebook

Instagram



Chloe Dorsey aus Georgia (USA) war die Retterin in Not für ein Reh, das offenbar nicht weiß, dass man besser über Zäune springt, als versucht durch sie hindurch zu gehen. Zweimal hintereinander bleibt das Bambi in einem Zaun stecken. Chloe befreit das verängstige Reh.Chloe Dorsey aus Georgia – unsere Tierheldin des Tages!Hier das ganze Video der Rettungsaktion