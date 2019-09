Feuerwehr sägt zwei Babykatzen aus Versteck

Zwei junge Kätzchen verstecken sich in der Zwischendecke einer Wohnung. Die Feuerwehr rückt aus – mit Bohrmaschine und Säbelsäge.

Babykatzen verstecken sich in Zwischendecke

Folge "HeuteTierisch" auf

Facebook

Instagram



Max und Moritz?

"Wir uns noch nicht festgelegt. Aber auf Grund Ihrer Aktion würde Max und Moritz passen"

Erfolgreiche Tierrettung in einer Gloggnitzer Wohnung! Am gestrigen Montagabend rückte die Feuerwehr Gloggnitz zu einer Katzen-Mission aus. Die beiden Stubentiger sind wohl gerade erst eingezogen.Offenbar hatten sich die gerade einmal 12 Wochen alten Katzen in einer Zwischendecke versteckt und wollten dort nicht mehr hinauskommen. Die beiden Miezen gelangten "durch einen Spalt neben einem Abflussrohr" in die Zwischendecke, lässt die Feuerwehr Gloggnitz wissen.Mit Bohrmaschine und Säbelsäge verschaffen sich die Einsatzkräfte Zugang zum Versteck der beiden Stubentiger und holen sie hinaus.Nach dem Schock waren die Besitzer überglücklich. Die jungen Katzen sind wohl erst vor ein paar Tagen eingezogen. Namen haben die beiden noch keine., so einer der Besitzer