Diese Rettungsaktion geht direkt ins Herz! Eine Delfin-Familie – zwei Erwachsene, zwei Kinder – verirren sich in einen Kanal in Saint Petersburg (Florida, USA). Tagelang irren sie dort herum. Sie schaffen es nicht mehr zurück ins offene Meer.Um den Meeressäugern zu helfen, schließen sich Experten des "Clearwater Marine Aquariums" und freiwillige Helfer zusammen, steigen in ihre Schwimmwesten und bilden eine Menschenkette im Wasser. Als menschliche Barriere schaffen sie es mit vereinten Kräften, die Delfine wieder zurück ins Meer zu treiben. Die Rettungsaktion dauerte mehrere Stunden.Zurücklehnen und anschauen – geht direkt ins Herz.