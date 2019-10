Wendy Night sucht Familie für dreibeinigen Hund

Der ehemalige Straßenhund Jumper sucht eine liebevolle Familie oder ein Teilzeit-Frauerl bzw. Herrl! Seine Besitzer mussten ihn nach 8 Jahren abgeben.

Jumpers Bein musste amputiert werden

Folge "HeuteTierisch" auf

Facebook

Instagram



"Er ist ein tolles Tier, aber Jumper hat schlechte Erfahrungen gemacht. Auf fremde Hunde, Menschen oder Kinder reagiert er skeptisch."

Teilzeit-HundebesitzerIn oder neues Zuhause gesucht

"Bei mir ist er sehr brav, beherrscht mehrere Kommandos, fährt im Auto mit etc."

Wird nur an einen erfahrenen, verantwortungsvollen Besitzer abgegeben

"Jumper braucht eine verantwortungsvolle Bezugsperson, die sich gut mit Hunden auskennt."

Videobotschaft von Wendy Night

Burlesque-Künsterlin Michaela Wolf, besser bekannt als Wendy Night, sucht eine neue Familie für den 9-jährigen Jumper – oder ein Teilzeit-Herrl/Frauerl, das sich den Hund mit ihr teilen möchte. Seine bisherige Familie musste den ehemaligen Straßenhund nach acht Jahren wieder abgeben.Der ängstliche Rüde lebte in Thailand auf der Straße. Wendy Night holte den Hund nach Österreich, nachdem er während eines Urlaubs tagelang vor ihrer Unterkunft lag. Sein vorderes Bein scheint nach einem Bruch nicht mehr richtig zusammengewachsen zu sein. Er konnte es kaum belasten und brach es sich in Österreich gleich zweimal, nachdem er von einem Sessel gesprungen war, erzählt das Fotomodel. Die Ärzte entschieden sich dafür das Bein zu amputieren. Für Jumper kein Problem. Er flitzt auch auf drei Beinen problemlos durch den Wald., so Wendy Night.Ein Vorarlberger Pärchen adoptierte Jumper – das war vor acht Jahren. Der ehemalige Straßenhund hatte in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht, auch Kinder machen ihm Angst, erzählt die Burlesque-Künstlerin. Das Paar aus Vorarlberg erwartet nun jedoch Nachwuchs und musste Jumper abgeben. Wendy Night nahm den neun Jahre alten Rüden wieder bei sich auf. Doch ideal ist die Lösung nicht.Da die Entertainerin beruflich viel unterwegs ist, sucht sie für den 9-jährigen Jumper ein neues Zuhause. Auch ein Teilzeit-Herrl oder Frauerl wäre eine Option für die Entertainerin. Damit wäre sie schon entlastet und Jumper nicht so viel unterwegs, wie sie im Gespräch mit "Heute" erzählt.Aufgrund seiner schlechten Erfahrung ist Jumper kein einfacher Hund, so Wendy. Der Rüde sei toll, brauche aber jemanden, der sich mit Hunden auskennt und Geduld mitbringt. Wenn er knurrt oder Angst hat, muss man handlen können, so Wendy., erklärt die Burlesque-Künstlerin.