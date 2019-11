Welpe mit Schwanz im Gesicht entzückt das Netz

Narwal, magisches Einhorn oder beides? Dieser süße Knirps wurde wegen seiner Missbildung ausgesetzt. Jetzt ist er ein Internet-Star.

Schwanz wird nicht wegoperiert

Folge "HeuteTierisch" auf

Facebook

Instagram



"Narwhal magical unicorn puppy"

Narwhal beim Arzt

Welpe "Narwhal" hatte eine schweren Start ins Leben. Das süße Fellknäuel mit Dackelblick wurde offenbar von seinem Besitzer in der Kälte ausgesetzt. Grund war vermutlich die Missbildung des Vierbeiners. Der Knirps hat nämlich nicht nur am Hinterteil, sondern auch im Gesicht einen kleinen Schwanz.Die Tierschutzorganisation „Mac's Mission" in Jackson (Missouri) nahm den Welpen bei sich auf. Man ist dort auf gequälte, verletzte und missgebildete Hunde spezialisiert. Regelmäßig veröffentlichen die Tierfreunde auf Facebook (Macthepitpull) Videos und Fotos von Narwhal (benannt nach dem Narwal; Wal mit Horn).Der zusätzliche Schwanz in seinem Gesicht scheint keine Funktion zu haben. Wedeln kann Narwhal damit offenbar nicht. Da er ihm keine Schmerzen zu bereiten scheint, gibt es keine medizinische Notwendigkeit den Knirps zu operieren, heißt es aus dem Tierheim. Der Welpe bleibt also wie er ist und ist damit der "coolste Welpe aller Zeiten" (COOLEST PUPPY EVER!), so die Tierschützer.