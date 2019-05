Der Wolf ist zurück in – sechs Fakten

Über 100 Jahre war der Wolf in Österreich ausgerottet, nun kehrt er zurück. Sind Wölfe gefährlich? Wie kann ein Miteinander funktionieren?

(Bild: heute.at) Sechs Fakten zum Wolf. Klicken Sie weiter.

(Bild: heute.at) (Bild: Thomas Bonometti, Unsplash) Wolfskaft 1: In Österreich leben drei Wolfsrudel. Es gibt zurzeit drei Rudel in Österreich. Seit 2016 eines im Truppenübungsplatz Allentsteig (NÖ). Seit 2018 zwei weitere im Grenzgebiet zu Tschechien. Das macht samt Durchzüglern etwa 25 Wölfe. Info: Ein Rudel besteht aus vier bis sechs Tieren.

(Bild: Thomas Bonometti, Unsplash) Es gibt zurzeit drei Rudel in Österreich. Seit 2016 eines im Truppenübungsplatz Allentsteig (NÖ). Seit 2018 zwei weitere im Grenzgebiet zu Tschechien. Das macht samt Durchzüglern etwa: Ein Rudel besteht aus vier bis sechs Tieren. (Bild: Foto: Eva Blue, Unsplash) Wolfsfakt 2: Nach der Bildung von Rudeln steigen die Wolfsdichten nicht weiter an. Wölfe bekämpfen rudelfremde Wölfe und regulieren sich so selber sehr effizient. Hat sich erstmal ein Rudel gebildet, verteidigt es sein Revier vor anderen Wölfen. Die Wolfsdichten bleiben daher gering, weil ein Rudel (4-6 Tiere) etwa 250 Quadratkilometer beansprucht. (Circa 35 Fußballfelder). Bejagung kann zur verstärkten Vermehrung führen und den Druck auf Weidetiere sogar erhöhen. Wolfsfreie Zonen sind weder gesetzlich möglich, noch biologisch sinnvoll oder praktikabel.

(Bild: Foto: Eva Blue, Unsplash) Wölfe bekämpfen rudelfremde Wölfe und regulieren sich so selber sehr effizient. Hat sich erstmal ein Rudel gebildet, verteidigt es sein Revier vor anderen Wölfen. Die Wolfsdichten bleiben daher gering, weil ein Rudel (4-6 Tiere) etwa 250 Quadratkilometer beansprucht. (Circa 35 Fußballfelder).Wolfsfreie Zonen sind weder gesetzlich möglich, noch biologisch sinnvoll oder praktikabel. (Bild: Foto: Unsplash) Wolfsfakt 3: Mehrheit der Österreicher begrüßt die Rückkehr des Wolfes. Zwei repräsentative Umfragen von Herbst 2017 belegen, dass mehr als 70 % der Österreicher die Wiederkehr der Wölfe begrüßen, auch am Land.

(Bild: Foto: Unsplash) Zwei repräsentative Umfragen von Herbst 2017 belegen, dass mehr als 70 % der Österreicher die Wiederkehr der Wölfe begrüßen, auch am Land. (Bild: Foto: Yannick Menard, Unsplash) Wolfsfakt 4: Wölfe sind gekommen um zu bleiben. Wölfe sind durch die (FHH) Fauna-Flora-Habitat Richtlinie der EU geschützt. In Österreich sind sie als jagdbares Wild ganzjährig geschont. Seit 2012 gibt es übrigens einen Wolfsmanagementplan.

(Bild: Foto: Yannick Menard, Unsplash) Wölfe sind durch die (FHH) Fauna-Flora-Habitat Richtlinie der EU geschützt. In Österreich sind sie als jagdbares Wild ganzjährig geschont. Seit 2012 gibt es übrigens einen Wolfsmanagementplan. (Bild: Foto: Unsplash) Wolfsfakt 5: Wölfe sind heute so gut wie ungefährlich. Für Angst und Panik besteht daher kein Grund. Natürlich besteht auch weiterhin keine Gefahr beim Schwammerlsuchen oder beim Spazierengehen mit Hund, selbst in Wolfsterritorien. Auch die Kinder können weiterhin gefahrlos im Freien spielen. Dass heute von Wölfen eine sehr geringe Gefahr ausgeht, zeigt das Beispiel Deutschland mit der am schnellsten wachsenden Wolfspopulation der Welt, hunderten Wölfen und bislang keinen kritischen Vorfällen mit Menschen.

(Bild: Foto: Unsplash) Für Angst und Panik besteht daher kein Grund. Natürlich besteht auch weiterhin keine Gefahr beim Schwammerlsuchen oder beim Spazierengehen mit Hund, selbst in Wolfsterritorien. Auch die Kinder können weiterhin gefahrlos im Freien spielen. Dass heute von Wölfen eine sehr geringe Gefahr ausgeht, zeigt das Beispiel Deutschland mit der am schnellsten wachsenden Wolfspopulation der Welt, hunderten Wölfen und bislang keinen kritischen Vorfällen mit Menschen. (Bild: Foto: Unsplash) Wolfsfakt 6: Wölfe wurden nie ausgesetzt. Wölfe wurden nirgends in Europa ausgesetzt, auch nicht in Österreich; sie breiten sich selbständig und rasch aus, weil sie eine gute Nahrungsbasis vorfinden und weil die Vermehrungsrate hoch ist. Wölfe breiten sich generell rasch in die Fläche aus.

(Bild: Foto: Unsplash) Wölfe wurden nirgends in Europa ausgesetzt, auch nicht in Österreich; sie breiten sich selbständig und rasch aus, weil sie eine gute Nahrungsbasis vorfinden und weil die Vermehrungsrate hoch ist. Wölfe breiten sich generell rasch in die Fläche aus.

(Text von Kurt Kotrschal; Wolfsexperte, Verhaltensforscher und Biologe.)



Wölfe sind also wichtig genug für einen wöchentlichen Beitrag. Sollen wir uns über Wölfe freuen oder sie fürchten? Mehr als 70% der Österreicher begrüßen ihn als Bereicherung der heimischen Natur.



Bauern und Jäger sind allerdings nicht begeistert, teils zu Recht, teils aber auch, weil man wegen des „bösen Wolfs" das eigene Wirtschaften nicht anpassen will.



Wir wollen möglichst objektiv informieren und freuen uns auf konstruktive Diskussionen. Den Anfang macht eine Vorstellung der wichtigsten Fakten. Kommende Woche möchte ich dann die am häufigsten gestellten Fragen beantworten: Sind Wölfe gefährlich? Was tue ich, wenn ich einem Wolf begegne?



Sechs Fakten zum Wolf finden Sie oben in der Bildergalerie – klicken Sie sich durch.



Schicken Sie Ihre Fragen zum Wolf an tiere@heute.at. (mp)