Kutscher: "Sonst machen wir Leberkäse aus ihm"

Pferde in der Innenstadt seien gefährlich und ab einem gewissen Punkt nicht mehr kontrollierbar. Die Tiere füttere man nur nachts, weil Pferde untertags nicht essen...Aussagen wie diese zeigen heimlich aufgenommene Aufnahmen von einer "Secrets of the Fiaker & Horse Carriages" Tour in Wien. Bei diesen Touren geben Fiakerfahrer Touristen einen Einblick in die Welt der Pferde. Das Video wurde der Tierschutzorganisation Vier Pfoten zugespielt. Was ein Kutscher hier vermeintlichen Touristen erzählt, kritisiert Vier Pfoten scharf."Der Fahrer erzählt zum Teil haarsträubende, zum Teil schlicht Besorgnis erregende Geschichten... Nicht nur aus Tierschutzsicht, auch vom Sicherheitsstandpunkt gesehen sind seine Aussagen äußerst bedenklich.", kritisiert Martina Pluda von Vier Pfoten."Ein Pferd muss sich sein Futter verdienen", so der Fiakerfahrer. Nachsatz: "Oder wir machen Leberkäse aus ihm. Es gibt keine andere Alternative. Entweder so oder so. Die Wahrheit ist brutal."Der Kutscher sagt ganz offen, wie gefährlich Fiakerpferde in der Innenstadt sind. Immerhin seien sie Fluchttiere und regem Verkehr ausgesetzt.Der Fahrer erzählt seinen Gästen, dass die Pferde nur abends im Stall gefüttert werden. Untertags hingegen, wenn sie arbeiten müssen, nicht. Begründung: "So wie wir am Tag essen und in der Nacht nicht, machen sie (Anm. die Pferde) es umgekehrt.""Hier brauchen wir gar nicht zu diskutieren – das geht gar nicht", sagt Martina Pluda. Dieses Zitat zeige eine erschreckende Unwissenheit. "Pferde benötigen durchgehenden Zugang zu Raufutter, alles andere ist Tierquälerei. Das Verdauungssystem der Tiere ist nicht für lange Fresspausen geeignet. Das kann für sie sehr schmerzhaft sein."Der betroffene Fiaker-Unternehmer, Hans Paul, kündigt laut dem "Kurier" rechtliche Schritte gegen Vier Pfoten an. Die Aussagen seien aus dem Zusammenhang gerissen.Vier Pfoten strebt seit Jahren ein Verbot von Fiakern in der Wiener City an. Kürzlich veröffentlichte die Tierschutzorganisation eine Umfrage, die ergab, dass neun von zehn Touristen auch ohne Fiakern in die Innenstadt nach Wien kommen würden. "Heute" berichtete. (mp)