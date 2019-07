Hunde-Senior bei 37 Grad im Auto gelassen – fast tot

Der Hund lag bereits regungslos im Auto (Wien-Donaustadt). Die vorderen Fenster waren einen Spalt geöffnet. Die Wiener Polizei rettete den Vierbeiner.

Hund lag regungslos im Auto

"Da das Fahrzeug nicht versperrt war (Anmerkung: Kofferraum war offen), konnte der völlig überhitzte und nahezu regungslose Vierbeiner in Sicherheit gebracht werden"

Anzeige wegen Tierquälerei

Todesfalle Auto

Tierischer Rettungseinsatz am gestrigen Montag in Wien-Donaustadt. Bei brühend heißen 37 Grad ließ ein unbekannter Hundehalter seinen Hund im Auto. Die vorderen Fenster ließ er einen Spalt geöffnet. Bei Sommerhitze ein sicheres Todesurteil für den älteren Stafford-Mischling.Aufmerksame Passanten entdeckten den regungslosen Hund am frühen Nachmittag. Sie reagierten sofort und verständigten die Polizei Wien. Beamte des Stadtpolizeikommandos Donaustadt rückten an., so Daniel Fürst, Pressesprecher der Polizei Wien.Die Polizeibeamten kühlten den Hund etwas ab und gaben ihm Wasser. Danach wurde der überhitzte Vierbeiner unverzüglich an die Vetmeduni Vienna gebracht. Dem Ärzteteam gelang es, dem Hund das Leben zu retten."Bereits im Vorfeld wurde mit den Mitarbeitern der Vetmeduni Vienna telefonisch Kontakt aufgenommen und bereits alles für die lebenserhaltenden Maßnahmen für das Tier vorbereitet", so Fürst.Kommt es zu einem Verwaltungsstrafverfahren, drohen Hundebesitzern, je nach Härtegrad des Falls, Strafen bis zu 7.500 Euro. "Alleine in Wien werden jährlich mehrere Strafverfahren wegen Hitze-Torturen eingeleitet", informiert die Tierschutzombudsstelle in Wien. Wie "Heute" berichtete kann das Auto bei Sommerhitze schnell zur Todesfalle für Hunde werden . Egal ob das Fenster einen Spalt geöffnet ist oder das Fahrzeug im Schatten steht - ein Auto hitzt binnen Minuten auf.(mp)