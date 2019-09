Zwei Biker retteten diesem jungen Fuchs das Leben

Zwei Motorradfahrer entdecken einen jungen Fuchs schwer verletzt am Straßenrand und bringen ihn zum WTV – er wird umgehend notoperiert.

Not-OP für jungen Fuchs

Folge "HeuteTierisch" auf

Facebook

Instagram



Fuchs heißt jetzt Cap

"Er könnte mit dem Bein irgendwo hängen geblieben sein, ebenso ist es aber möglich, dass er von einem Fahrzeug leicht gestreift wurde."

Zwei aufmerksame Motorradfahrer haben einem schwer verletzten Fuchs am gestrigen Dienstag das Leben gerettet. Der Fuchs hatte eine schwere Verletzung am linken Bein. Ohne Hilfe wäre er mit Sicherheit gestorben, heißt es aus dem Wiener Tierschutzverein (WTV).Die zwei Biker entdecken das schwer verletzte Tier zwischen Klausen-Leopoldsdorf und Alland (Niederösterreich) am Straßenrand und handeln sofort. Einer der beiden kehrt um und holt sein Auto. Gemeinsam bringen sie den Fuchs anschließend gesichert in einer Box zum Wiener Tierschutzverein. Danach muss alles schnell gehen...Meister Reinecke wird tierärztlich untersucht. Das Ergebnis: der junge Fuchs hat eine offene Rissquetschwunde an der linken Kniescheibe. Er wird rasch operiert. "Die Notoperation im Wiener Tierschutzverein verlief erfolgreich", so Oliver Bayer, Pressesprecher des WTV. Zudem wurde der Fuchs noch geimpft.Der junge Fuchs, der etwa fünf Kilo auf die Waage bringt, darf nun in Ruhe im Kleintierhaus des WTV genesen. Was oder wer dem Fuchs verletzt hat, wird wohl ein Rätsel bleiben, so Oliver Bayer.Der junge Fuchs hat mittlerweile auch einen Namen – er heißt Cap. Am heutigen Mittwoch unternahm er bereits die ersten Gehversuche, erzählt Bayer vom WTV. In zehn Tagen ist die nächste Kontrolle fällig. Läuft alles reibungslos ab, kann der Fuchs "in einigen Wochen" wieder in die freie Wildbahn entlassen werden. Wir drücken die Daumen!