Hund stellt Weltrekord auf. Rate mal welchen?

Golden Retriever knackt Weltrekord! Kein anderer (bekannter) Vierbeiner behält ohne Hilfe so viele Bälle gleichzeitig im Maul wie Finley.

Hund mit Hamsterbacke

Bald im Guinness Buch der Rekorde?

Rekord-Hund Finley auf Instagram

Der sechs Jahre alte Finley ist ein ganz normaler Familienhund aus New York. Wie es sich für einen verspielten Golden Retriever gehört, hat Finley eine große Schwäche für Bälle. Besonders Tennisbälle haben es dem Vierbeiner angetan.Mit seiner Vorliebe für runde, gelbe Filzbälle hat der Goldie jetzt offenbar einen neuen Weltrekord aufgestellt. Ganze sechs Bälle kann Finley gleichzeitig ohne fremde Hilfe in seinem Maul behalten.Bisher lag der Weltrekord bei fünf Bällen. Dieser wurde 2003 ebenfalls von einem Golden Retriever aufgestellt.Noch steht Finley nicht offiziell im Guinness Buch der Rekorde. Frauchen war laut Medienberichten abgeschreckt vom vielen Papierkram. Laut einem ihrer jüngsten Instagram-Postings konnte sie sich doch aufraffen und hat den Rekord offiziell eingereicht.Dass der Golden Retriever gerade um die Welt geht, ist Finley vermutlich egal. Hauptsache er kann weiter Bälle in seinem Maul horten. Über 33 Tausend Follower schauen dem Vierbeiner auf Instagram bei seinem Balltraining zu (@finnyboymolloy).