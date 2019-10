Undercover-Aufnahmen aus Tierversuchslabor

Gewalt gegen Tiere, sterbende Hunde und Rechtsbrüche. Ermittlungen gegen großes, deutsches Tierversuchslabor. Produkte auch in Österreich am Markt.

"In Tierversuchen wie bei der LPT darf man mit Tieren Sachen machen, die einen normalerweise ins Gefängnis bringen würden"

Versuche an Hunden, Katzen, Kaninchen oder Affen

Folge "HeuteTierisch" auf

Facebook

Instagram



"...unhaltbare Zustände, rechtswidrige Tierhaltung, grausame Versuche und Brutalität gegen die Tiere."

Toxische Versuche an Hunden

"Es ist erschütternd zu sehen, wie sich diese Hunde nach Zuneigung und Fürsorge verzehren und dann so erbärmlich in ihrem Blut sterben müssen"

Affen mit Verhaltensstörungen in viel zu kleinen Käfigen

"Den schlimmsten Haltungsbedingungen in dem Labor sind die Affen ausgesetzt."

Versuche an Katzen

"Dazu wurden den Katzen die Beine an einem einzigen Tag 13-mal zerstochen."

Zehntausende tote Tiere in 55 Jahren

"Wir wollen deutlich machen, dass wir über fühlende Individuen reden und nicht – wie es der Begriff Versuchstier suggeriert – über Forschungsobjekte."

"Kein Tier verlässt das Labor lebend. Alle Tiere sterben bei den Versuchen oder werden nach deren Ende getötet.

Großdemo 19.10.2019

Die Tierschutzvereine Soko Tierschutz und Cruelty Free International veröffentlichen schockierende Undercover-Aufnahmen aus einem der größten privaten Tierversuchslabore in Deutschland – das Familienunternehmen LPT (Laboratory of Pharmacology and Toxicology). Ein Soko-Ermittler hatte sich als Pfleger in das Versuchslabor eingeschleust und monatelang Beweismaterial gesammelt. Die Aufnahmen sind nichts für schwache Nerven – die Liste an Verstößen ist lang und grausam. Von Tierquälerei über zu kleine Käfige bis zu Mitarbeitern, die keine Qualifikation für den Job haben., ist Soko-Tierschutz-Chef Friedrich Mülln empört. Er setzt sich seit Jahren für ein Verbot von Tierversuchen ein.Das Labor führt Giftigkeitsversuche (z.B.: für Pharmaindustrie) an Hunden, Katzen, Affen und Kaninchen für Auftraggeber weltweit durch. ". Hauptsächlich Pharmakonzerne.", informiert Soko-Tierschutz-Chef Friedrich Mülln. Monatelang, von Dezember 2018 bis März 2019, filmte ein Ermittler der Soko Tierschutz undercover welche Versuche an den Tieren durchgeführt wurden, wie sie gehalten werden und wie die Mitarbeiter mit ihnen umgehen., informiert der Soko Tierschutz.Unter den zahlreichen Mitarbeitern soll zudemarbeiten, so Mülln. "." Für Friedrich Mülln sind die derzeitigen Zustände unhaltbar. Seit Jahren protestiert der Tierrechtler gegen das LPT. Filmmaterial aus dem Inneren hatte Mülln bisher jedoch nicht. Seine Protestaktionen erhielten dementsprechend kaum mediale Präsenz. Doch nach den aktuellen Undercover-Aufnahmen, die das ARD-Magazin "Fakt" und die "Süddeutsche" veröffentlichten, verlautbarte das Veterinärmat Harnburg, nun die Ermittlungen aufgenommen zu haben.Im LPT werden seit Jahrzehnten Beagle für Medikamententests genutzt. Die Hunde werden nach und nach vergiftet, bis sie selbst sterben oder getötet werden. Die Aufnahmen zeigen unter anderem wie die Hunde, nachdem ihnen Schläuche oder Kapseln in den Hals gesteckt wurden, stark zu bluten beginnen. Auch die Hundezwinger sind blutverschmiert., beschreibt Mülln die Szenen."Die Hunde gingen teilweise grausam zugrunde und wurden nicht ausreichend überwacht und umsorgt.", heißt es von der Soko Tierschutz. Auch Beschäftigungsmaterial, wie von der EU vorgeschrieben, gäbe es keines. "Verhaltensstörungen sind unter anderem die Folgen davon.", informiert Mülln.Die Affen werden bei Versuchen mit äußerster Grobheit behandelt, berichtet Mülln. "Es kam zu blutigen Verletzungen und ein Mitarbeiter schlug einen Affen absichtlich krachend gegen die Türkante." Widerstand gegen solche Übergriffe seien nach Aussagen eines Mitarbeiters sinnlos. Die Person habe es versucht, "es sei den Vorgesetzten egal", so die Ergebnisse der Undercover-Recherche., SOKO Tierschutz."Sie leben teilweise in engen Käfigbatterien und in keinem der Käfige gab es das gesetzlich vorgeschriebene Beschäftigungsmaterial. Diese Wildtiere leiden unter Stress und Käfighaltung. Die Folgen sind Tiere, die sich wie verrückt im Kreis drehen und das sogar rückwärts.", so Mülln.In einer Katzenstudie für eine Tierarzneimittelfirma wurde ein Antibiotikum mit dem gleichen Wirkstoff, aber anderem Geschmack verglichen, erklärt Mülln.Auch hier mangelte es den Mitarbeitern an Fähigkeiten, mit Folgen für die Tiere, kritisiert Mülln. Das Familienunternehmen LPT reagiert auf Nachfrage von "Fakt" und der "Süddeutschen" nüchtern und knapp, dass es von den Behörden bisher keine Beanstandungen an der Tierhaltung gegeben hätte.Über die Tätigkeit von LPT gibt fast keine öffentlichen Informationen. Auch auf der Website kommt man ohne Registrierung nicht weit. Darum recherchierte die Soko Tierschutz intensiv auf eigene Faust, durchforstete unter anderem wissenschaftliche Magazine, in denen Ergebnisse von LPT-Tierversuchs-Studien veröffentlicht wurden. Das Ergebnis der intensiven Recherche ist ein 25-Seiten langes PDF, kostenlos auf der Website der Soko Tierschutz downloadbar. . Du kannst es auch hier nachlesen. , so Mülln.In der Broschüre "Hinter verschlossenen Türen" finden sich Zahlen und Fakten zusammengetragen. In 55 Jahren Unternehmensgeschichte sollen zehntausende Tiere gestorben sein – Mäuse, Ratten, Hunde, Katzen, Kaninchen, Affen, Vögel und andere Tierarten. Sie alle heben eines gemeinsam, so Mülln:Das Tierversuchslabor LPT soll alleine an seinem Standort in Mienenbüttel (von hier stammen die Undercover-Aufnahmen) eine Kapazität für circahaben. Seinen Hauptsitz hat das Familienunternehmen in Hamburg-Neugraben.Die Soko Tierschutz ruft am 19.10.2019 zu einer Mahnwache und einer Großdemo gegen das Tierversuchslabor LPT auf.